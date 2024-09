Τζον Άστον: Πέθανε ο αυστηρός ντετέκτιβ της ταινίας «Beverly Hills Cop»

Ο Τζον Ντέιβιντ Άστον, ο ηθοποιός που ήταν γνωστός ως ο σκληρός και αυστηρός ντετέκτιβ της σειράς «Beverly Hills Cop» πέθανε, σύμφωνα με το TMZ.

‘Beverly Hills Cop’ Actor John Ashton Dead at 76 | Click to read more 👇 https://t.co/oUVpzrgrFn

— TMZ (@TMZ) September 29, 2024