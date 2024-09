Η Lady Gaga ανυπομονεί να δημιουργήσει οικογένεια με τον αρραβωνιαστικό της

Η Lady Gaga είναι ενθουσιασμένη για την προοπτική να δημιουργήσει οικογένεια με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Joker: Folie à Deux αρραβωνιάστηκε τον επιχειρηματία τον Απρίλιο μετά από πέντε χρόνια σχέσης, και τώρα σχεδιάζουν μαζί το κοινό τους μέλλον, με τη διάσημη τραγουδίστρια να παραδέχεται ότι η δημιουργία οικογένειας είναι «ο νούμερο ένα» στόχος της.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά της για τα επόμενα 15 χρόνια, δήλωσε στο BuzzFeed Canada: «Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι ερωτευμένη και τόσο ενθουσιασμένη να δημιουργήσω οικογένεια. Οπότε, αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να εξελίσσεται και απολαμβάνει την πρόκληση να διατηρεί την καριέρα της στην ποπ σκηνή καθώς μεγαλώνει. Όπως δήλωσε στη συνέντευξή της: «Πιστεύω πολύ στην ικανότητα να αναπτύσσεσαι ως άτομο και πιστεύω ότι αυτό το αίσθημα μπορεί να δώσει ελπίδα σε όλους. Και θέλω απλά να συνεχίσω να μεγαλώνω επίσης – και επίσης είμαι 38 ετών, και είναι διασκεδαστικό να αποδέχεσαι την πρόκληση να είσαι 38χρονη ποπ σταρ και να ανακαλύπτεις ποια θέλω να είμαι τώρα. Και τι θέλω να πω, γιατί πραγματικά αγαπώ τις γυναίκες και θέλω να είμαι μια φωνή που αξίζει να είναι μέρος της κοινότητάς μας».

Lady Gaga ‘excited’ to start a family with fiance as she sets sights on future https://t.co/DuKKPHqICi pic.twitter.com/vlTbLuC1XZ

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 27, 2024