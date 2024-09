Πώς ένας υπουργός κατάφερε να ξοδέψει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε πολυτελή ακίνητα

Ο πρώην υπουργός Γεωργίας του Μπανγκλαντές, Saifuzzaman Chowdhury, ξόδεψε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη, χωρίς να δηλώσει τα υπερπόντια περιουσιακά του στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις της χώρας του, αποκαλύπτει η ερευνητική ομάδα του Al Jazeera (I-Unit). Η έρευνα αποκάλυψε πως ο 55χρονος Chowdhury, προερχόμενος από ισχυρή οικογένεια του λιμανιού Chittagong, έχτισε μια αυτοκρατορία ακινήτων, παρά τον ετήσιο περιορισμό εξαγωγής συναλλάγματος των 12.000 δολαρίων από το Μπανγκλαντές. Οι Αρχές της χώρας έχουν παγώσει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και διερευνούν καταγγελίες ότι μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω παράνομων οδών.

Η ερευνητική ομάδα του Al Jazeera αποκάλυψε ότι ο Chowdhury κατάφερε να αγοράσει 360 ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2016. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα κεφάλαια για την αγορά προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις του εκτός Μπανγκλαντές. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι είναι θύμα πολιτικής δίωξης λόγω της σύνδεσής του με την αποπεμφθείσα πρωθυπουργό Sheikh Hasina. Ωστόσο, οι δικηγόροι, οι χρηματομεσίτες και οι τραπεζίτες που συνεργάστηκαν με τον πρώην υπουργό, όπως η Charles Douglas Solicitors LLP και η DBS Bank, δήλωσαν ότι έκαναν ενδελεχείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ότι τα κεφάλαια ήταν νόμιμα, προερχόμενα από μακροχρόνιες επιχειρήσεις στα ΗΑΕ, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Chowdhury παραμένει στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης του Μπανγκλαντές, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για εκτεταμένη διαφθορά κατά την κυβέρνηση της Sheikh Hasina.

