Lady Gaga: Εξηγεί γιατί δεν διέψευσε ποτέ τις φήμες που την ήθελαν να ήταν άντρας κάποτε

Η Lady Gaga εξήγησε γιατί ποτέ δεν επηρεάστηκε από τα σχόλια που άκουγε στην αρχή της καριέρας της, ότι μοιάζει σαν να ήταν άντρας κάποτε. Η τραγουδίστρια είχε δεχτεί πολλά τέτοια σχόλια κατά τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία. Μιλώντας στη νέα σειρά «What’s Next; The Future With Bill Gates», η σταρ δήλωσε: «Ο λόγος που δεν απάντησα ποτέ σε αυτή την ερώτηση ήταν επειδή δεν ένιωσα ποτέ θύμα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Σκέφτηκα τι γίνεται, όταν ένα παιδί βλέπει ένα διάσημο πρόσωπο να νιώθει ντροπή για αυτό». Όπως είπε αργότερα, πολλές φορές ακόμα και σε συνεντεύξεις της είχε ερωτηθεί για το αν υπήρξε ποτέ ή αν είναι ακόμα, άντρας. Ωστόσο, δεν την ένοιαξε ποτέ να απαντήσει, ούτε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2011 και είχε ερωτηθεί σχετικά, είχε απαντήσει: «Γιατί στο διάολο να χάσω τον χρόνο μου και να στείλω ένα δελτίο τύπου για το αν έχω πέος ή όχι; Οι θαυμαστές μου δεν νοιάζονται. Ούτε κι εγώ».

Lady Gaga reveals why she never tried to shut down rumors that she was secretly a man https://t.co/X3bKcKO6EN

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2024