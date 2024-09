Τρόμος σε πτήση της Delta: Λίγο μετά την απογείωση άνοιξαν μύτες, αιμορραγούσαν αυτιά επιβατών

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους της Delta Air Lines στις ΗΠΑ. Λίγο μετά την απογείωση της πτήσης 1203 από το Σολτ Λέικ Σίτι με προορισμό το Πόρτλαντ αρκετοί επιβάτες διαπίστωσαν, σύμφωνα με το δίκτυο KSL5TV, ότι άρχισαν να αιμορραγούν από τις μύτες και τα αυτιά τους, με αποτέλεσμα ο πιλότος να αποφασίσει την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους. «Άκουσα να βγαίνει αέρος και μετά αισθάνθηκα έναν ξαφνικό πόνο στο δεξί αυτί μου. Ήταν σαν να έκανε μπουρμπουλήθρες. Έβαλα το χέρι μου στο αυτί μου και είδα αίματα», δήλωσε η Τζέισι Πέρσιρ, εκ των επιβατών του αεροσκάφους, στο CNN. Και δεν ήταν η μόνη που αντιμετώπισε τέτοια συμπτώματα: «Τα αυτιά μας άρχισαν να μας πονούν πολύ έντονα. Όλοι γύρω μας έπιαναν τα αυτιά τους, άρχισαν να αιμορραγούν, όπως και οι μύτες των επιβατών», πρόσθεσε η ίδια.

Delta Airlines said 10 people were evaluated or treated by paramedics after a flight experienced a pressurization error Sunday. Passengers spoke with KSL TV about their symptoms, including bloody noses and bleeding ears.

READ THE LATEST: https://t.co/BtQUjFIxOz pic.twitter.com/RojTWZ3Rjb

— KSL 5 TV (@KSL5TV) September 17, 2024