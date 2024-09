Κακοκαιρία Μπόρις Ευρώπη: Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Την αλληλεγγύη της χώρας μας προς τις χώρες που πλήττονται από την κακοκαιρία Μπόρις εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάζεται «ενωμένη και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση για να προσαρμοστούμε στις κλιμακούμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Αυστρία και τη Μολδαβία, που επλήγησαν από σοβαρές πλημμύρες. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Χρειαζόμαστε μια ενωμένη και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση για να προσαρμοστούμε στις κλιμακούμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης», έγραψε στο X.

Greece stands in solidarity with Romania, Poland, Czechia, Austria, and Moldova, affected by severe flooding. Our condolences go out to the families of the victims. We need a united and decisive European response to adapt to the escalating challenges of the climate crisis.

