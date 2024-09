Κακοκαιρία BORIS: Τουλάχιστον 15 νεκροί στην Ευρώπη

Στους 15 ανέρχεται μέχρι τώρα ο αριθμός των νεκρών, από το πέρασμα της καταστροφικής καταιγίδας BORIS, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η καταιγίδα BORIS σάρωσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα την Ευρώπη και εξαιτίας της χιλιάδες άνθρωποι έχουν πληγεί, ενώ έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές, το ύψος των οποίων προς το παρόν δεν μπορεί να υπολογιστεί. Από την Παρασκευή λόγω των καταρρακτωδών βροχών, ποταμοί υπερχείλισαν με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μάλιστα κάποιοι από αυτούς αναγκάστηκαν να φύγουν με τη βοήθεια ελικοπτέρων, την ώρα που άλλοι βρήκαν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους ή των αυτοκινήτων τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στη Ρουμανία τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Αυστρία ανακοίνωσε δύο ακόμη νεκρούς. Στην Τσεχία, η αστυνομία επιβεβαίωσε στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο τον θάνατο ενός ανθρώπου που πνίγηκε, όπως και το ότι αγνοούνται επτά άνθρωποι. Οι Αρχές της Πολωνίας έκαναν λόγο για τέσσερα θύματα στις πλημμυρισμένες περιοχές, με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει μία άμεση βοήθεια ύψους 235 εκατομμυρίων ευρώ.

🇵🇱 Torrential rain from Storm Boris has swelled rivers across central and eastern Europe. After a dam burst in Poland, the town of Stronie Slaskie was flooded, people were evacuated by helicopters. Major floods also in Austria, the Czech Republic and Romania. Hundreds of… pic.twitter.com/xGNx6sdkIQ

Σε όλες τις περιοχές τις οποίες οι αρχές κήρυξαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής για μια περίοδο 30 ημερών, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι ή δεν έχουν νερό, δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο και τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων έχουν διακοπεί. Σε ορισμένες πόλεις, όπως στην πολωνική κοινότητα Κλόντζκο, η στάθμη του νερού άρχισε να υποχωρεί, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής: δρόμοι έχουν κατακλυστεί από συντρίμμια, τζάμια έχουν σπάσει και κολόνες φωτισμού έχουν καταστραφεί. Την ίδια ώρα η τσεχική πόλη Κρνοφ είναι αντιμέτωπη με μια «καταστροφή» την επομένη των άνευ προηγουμένου πλημμυρών. «Όλα τα πεζοδρόμια έχουν καταστραφεί, τα πάντα έχουν ανατραπεί εδώ, είναι ένας εφιάλτης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελίσκα Κοκρέσκα, μια συνταξιούχος. «Θα χρειαστεί μία αιωνιότητα για να τα επαναφέρουμε όλα σε τάξη».

Populated areas in Poland, the Czech Republic, Romania and Moldova suffered from flooding.

🇪🇺 Cyclone Boris swept through Central and Eastern Europe

Νοτιότερα, στην Αυστρία, η κατάσταση «παραμένει δραματική», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου η Γιοχάνα Μικλ-Λάιτνερ, κυβερνήτρια του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Δώδεκα φράγματα έσπασαν, 13 κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες από τον υπόλοιπο κόσμο και περίπου 2000 άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί για να σώσουν εκείνους που απειλούνται. Στη Βιέννη, όπου οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, τέσσερις γραμμές του μετρό δεν λειτουργούν, καθώς το δίκτυο απειλείται από τον ποταμό Βιεν και το κανάλι του Δούναβη που διαρρέουν την πρωτεύουσα. Πολλοί μαθητές δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο, όπως η Λέα, 18 ετών. Μια ημέρα ανάπαυσης, την οποία εκείνη εκτιμά, «ακόμα κι αν η κατάσταση είναι σίγουρα σοβαρή».

‼️🌊🇪🇺Europe is going under water.

🔹Storm Boris hit Austria, the Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia and Hungary. According to preliminary data, 7 people have already died.

🔹Many towns and villages in these countries are completely flooded, tens of thousands of… https://t.co/glDcvYSdgt pic.twitter.com/wB5qwDzmbE

