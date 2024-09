Μέσι τραυματισμός: Επιστρέφει στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι, μετά την απουσία του λόγω τραυματισμού. Ο Αργεντινός σταρ, που δεν έχει αγωνιστεί από τον τελικό του Copa America το καλοκαίρι, θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της ομάδας του (15/09) απέναντι στη Φιλαδέλφεια Ουνιόν. Ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Τάτα Μαρτίνο, επιβεβαίωσε ότι ο Μέσι συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και είναι σε καλή κατάσταση, παρά το πρόβλημα στον λαιμό του, το οποίο δεν θα του στερήσει την επιστροφή.

«Είναι καλά, χθες επέστρεψε στην προπόνηση. Είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι, θα έχουμε και πάλι στην ομάδα τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι με αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Μαρτίνο. Η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας, και η επιστροφή του Μέσι δίνει σημαντική ώθηση στις προσπάθειές της.

Inter Miami head coach Tata Martino says that Lionel Messi is no longer on a minutes restriction and could make his return to the pitch against the Philadelphia Union on Saturday.

Messi hasn’t featured in over 3 months for Inter Miami. pic.twitter.com/2yLjNvG8Xt

— ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2024