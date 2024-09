Δήμος Χαλανδρίου: Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για άνεργες μητέρες

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας για το ευρωπαϊκό έργο move Up, ξεκινούν, τον Οκτώβριο, μια σειρά δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων για την ενδυνάμωση των άνεργων μητέρων σε δύο τομείς:

Ικανότητες Προσωπικής Ανάπτυξης – Οκτώβριος 2024 (διάρκεια περίπου 1 μήνας)

Ψηφιακές Δεξιότητες – Νοέμβριος 2024 (διάρκεια περίπου 1 μήνας)

Τα εργαστήρια Προσωπικής Ανάπτυξης θα αναλάβει επαγγελματίας ψυχολόγος και θα έχουν χαρακτήρα ως επί το πλείστον συμβουλευτικών συνεδριών. Τα εργαστήρια ψηφιακών δεξιοτήτων θα αναλάβει πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και θα έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ψηφιακού γραμματισμού, που ανιχνεύτηκαν στην προηγούμενη εκπαιδευτική φάση του έργου.

Για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενες στα εργαστήρια αυτά, είναι απαραίτητη η εγγραφή τους στο μάθημα των εκπαιδευόμενων, για να περάσουν την διαδικασία αυτο-αξιολόγησης.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Εγγραφή στο δωρεάν μάθημα του Move Up στα ελληνικά εδώ: https://academyofentrepreneurship.org/course/moveuplearners-gr

Συμπλήρωση των τεστ αυτοαξιολόγησης του μαθήματος

Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά workshops που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο – Νοέμβριο σε ζωντανή διαδικτυακή μορφή εντελώς δωρεάν!

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα δοθεί στις συμμετέχουσες ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό για την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στα εργαστήρια δεξιοτήτων του Move Up.

Σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Move Up – MOtherhood Valorisation and Empowerment for professional development – Upskilling Pathways , στο οποίο συμμετέχουν 6 οργανισμοί από 5 ευρωπαϊκές χώρες, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, ημερίδα που περιλάμβανε εργαστήρια αναζήτησης εργασίας, για μητέρες, που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας λόγω της μητρότητας και επιθυμούν την επανένταξή τους σε αυτή.