Πώς θα καταλάβω ότι μου λέει ψέματα: Πέντε σημάδια, από ειδικό

Σκέψου το εξής: Έχεις έναν συνάδελφο στη δουλειά που υποψιάζεσαι ότι λέει ψέματα για τα πάντα. Επινοεί πράγματα και καταστάσεις που βάζουν σε κίνδυνο εσένα, αλλά και πολλούς ακόμα συναδέλφους σου. Εσύ, έχεις μια υπόνοια ότι λέει ψέματα, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Πώς μπορείς να αποκωδικοποιήσεις τα μηνύματα του ώστε να καταλάβεις εάν όντως έχεις να κάνεις με έναν ψεύτη; «Δίνοντας μεγάλη προσοχή όχι μόνο στο τι λένε οι άνθρωποι αλλά και στο πώς το λένε, μπορείς να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο κεφάλι τους», σημειώνει ο Ντέιβιντ Λίμπερμαν, ψυχολόγος και συγγραφέας του νέου βιβλίου Mindreader: The New Science of Deciphering What People Really Think, What They Really Want, and Who They Really Are. Ο ειδικός, τα τελευταία 25 χρόνια, έχει εκπαιδεύσει το FBI, τη CIA και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας ώστε να ξεχωρίζουν πότε κάποιος λέει ψέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν 5 τρόποι για να καταλάβεις ότι κάποιος λέει ψέματα.

Μιλάει πολύ

Όταν κάποιος σου δίνει μια ειλικρινή απάντηση για κάτι, είναι άμεση και σύντομη. Ωστόσο, όταν κάποιος λέει ψέματα συνήθως επιδίδεται σε έναν μακρύ μονόλογο με πολλές «ηθικολογίες». Ένας ψεύτης προσθέτει στις απαντήσεις του φράσεις όπως «δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος» ή «όπως σου είπα και προηγουμένως». Και τελικά, λέει 100 διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν δίνει άμεση απάντηση στην ερώτησή σου.

Προσπαθεί να σου πουλήσει την αλήθεια

Όταν κάποιος σου λέει την αλήθεια, δεν ενδιαφέρεται να σε πείσει για οτιδήποτε. Θέλει μόνο να σου πει την αλήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ψυχολόγο Δρ. Λίμπερμαν, «ένας ψεύτης ενδιαφέρεται να σου πουλήσει κάτι». «Χρειάζεται να τον πιστέψεις, πράγμα που σημαίνει ότι συνήθως υπερβάλλει πολύ πέρα από το σημείο στο οποίο ένας ειλικρινής άνθρωπος θα είχε σταματήσει».

Η ιστορία του είναι αψεγάδιαστη

Όταν ένα άτομο λέει την αλήθεια, η ιστορία ή όσα εξιστορεί, πιθανόν να μην έχουν μια λογική ροή. Ένας ψεύτης, όμως, συμπληρώνει πάντα την ιστορία με πολλές περιττές λεπτομέρειες. Ένα άτομο που επινοεί μια ιστορία, αφού φτάσει στο κύριο γεγονός, θα τελειώσει. Δεν πρόκειται να συνεχίσει, επειδή, στο μυαλό του, αυτό είναι που πρέπει να σου πουλήσει.

Προσποιείται πως είναι υπερβολικά ήρεμος

Όταν κάποιος προσποιείται ότι είναι αθώος για κάτι, προσπαθεί να παρουσιάσει την εικόνα του ήρεμου και του σίγουρου. Όταν κάποιος λέει ψέματα, έχει την τάση να κάνει πολύ αμήχανα πράγματα, όπως να μαζεύει χνούδια από το παντελόνι του. Γιατί; Επειδή η κοινή λογική του λέει ότι ένα αθώο άτομο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και ότι οι ένοχοι συμπεριφέρονται νευρικά.

Χρησιμοποιεί απρόσωπες αντωνυμίες

Ο Δρ. Λίμπερμαν σημειώνει πως «οι αντωνυμίες μπορούν να αποκαλύψουν αν κάποιος προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί ή να διαχωρίσει εντελώς τον εαυτό του από τα λόγια του». Ακριβώς όπως ένας ψεύτης μπορεί να κοιτάξει μακριά ή θα αποφεύγει την οπτική επαφή, έτσι θα αποστασιοποιηθεί από τα ίδια του τα λόγια, αποφεύγοντας προσωπικές αντωνυμίες. Κάποιος που λέει ψέματα, συχνά θα μιλάει περισσότερο στο δεύτερο πρόσωπο με πολλές δηλώσεις όπως «εσύ» ή θα αναφέρεται συνεχώς σε «εκείνον» ή «εκείνο» το άτομο