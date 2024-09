Αντζελίνα Τζολί παιδιά: Με τον γιο της Παξ στο κόκκινο χαλί

Η Αντζελίνα Τζολί συνοδευόταν από τον γιο της Παξ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Without Blood στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2024. Είναι η πρώτη εμφάνιση του 20χρονου μετά το ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό ποδήλατο και τον οδήγησε στην εντατική.

Έναν μήνα αφού βγήκε από την εντατική, ο Παξ πόζαρε από το κόκκινο χαλί υποβασταζόμενος από τη μητέρα του, ενώ φαίνεται και ο μαύρος νάρθηκας στο χέρι του. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Παξ εθεάθη έξω για πρώτη φορά μετά το ατύχημα, συνοδεύοντας τη μαμά του σε μια έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς.

Ο Παξ – ο οποίος δεν φορούσε κράνος – έπεσε στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου που ήταν σταματημένο σε μια διασταύρωση στη λεωφόρο Los Feliz στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια βραδινής βόλτας του τη Δευτέρα 29 Ιουλίου. Ο Παξ ήταν αναίσθητος και ανέκτησε τις αισθήσεις του μόνο όταν έφτασαν οι τραυματιοφορείς. Οι μάρτυρες σκέφτηκαν τα χειρότερα, ενώ οι γιατροί πίστευαν ότι μπορεί να είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, σύμφωνα με το TMZ. Ο 20χρονος χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ένα «σύνθετο τραύμα». Νοσηλεύτηκε στην εντατική και βγήκε στις αρχές του Αυγούστου.

