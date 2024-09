Φωτιά Σαν Μπερναντίνο ΗΠΑ: Εντολή για εκκενώσεις

Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στην κομητεία Σαν Μπερναρντίνο στην Καλιφόρνια, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, την ώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαταχθεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Περισσότερα από 35.000 κτίρια απειλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων μονοκατοικιών και πολυκατοικιών και εμπορικών κτιρίων, σύμφωνα με το BBC. Η λεγόμενη φωτιά Line έκαιγε κατά μήκος της άκρης του εθνικού δάσους Σαν Μπερναντίνο, περίπου 105 χιλιόμετρα ανατολικά του Λος Άντζελες.

🇺🇸Homeowners in #SanBernardino County in #California have been told to flee their homes as the advancing Line #Fire exploded in size, scorching more than 17,000 acres as of Sunday. #USA #UnitedStates #UnitedStatesofAmerica pic.twitter.com/e3vYj6cSFg

