Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον ρωσικό βομβαρδισμό στη Λβιβ

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από τριάντα τραυματίστηκαν από τη σημερινή ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όχι μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία. Η επίθεση κατέστρεψε επίσης ιστορικά κτίρια στην καρδιά της πόλης, ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την πιο φονική μεμονωμένη φετινή επίθεση, όταν η Ρωσία έπληξε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους στρατιωτικό ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στη Λβιβ από την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλο είναι τρία παιδιά, όπως αναφέρει μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

As a result of the overnight Russian strike on Lviv, it is known that three people have been killed and 19 others injured. Preliminarily, one of the victims is a 14-year-old girl. The strike targeted residential buildings. pic.twitter.com/QTulk4GwuQ — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) September 4, 2024

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, στο οποίο ο δήμαρχος εικονίζεται ανάμεσα στα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτιρίου, δήλωσε πως υπέστησαν ζημιές περισσότερες από 50 κτιριακές δομές, από σχολεία μέχρι κατοικίες και κλινικές, οι περισσότερες στην καρδιά της πόλης.

Furchtbare Nacht in Lviv, 7 Tote, 2 davon Kinder. Raketen trafen medizinische Einrichtungen, Schule und Wohnhäuser. Wir haben keine Wahl, also aufstehen, Scherben sammeln, weitermachen. Wir sind in diesem Krieg alleine. pic.twitter.com/BldTewC2Ub — Yuliya Seidel (@JuliaSeidel17) September 4, 2024

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

My beautiful Lviv 😪 Its historic centre is in ruins; if russia can’t enslave us, it will seek to destroy us, we are 1000km from the front lines, and even we are NOT safe, please America, we are all begging you please just allow us to destroy the bomber planes. #UNTIEUKRAINE pic.twitter.com/sSuMOQPZNc — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) September 4, 2024

«Όποιος πείθει τους εταίρους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερες δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς για να απαντήσει όπως πρέπει στον τρόμο, εργάζεται για να εμποδίσει ακριβώς αυτού του είδους τα ρωσικά τρομοκρατικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.



Αυτόπτης μάρτυρας στην πόλη ανέφερε επίσης στο Reuters πως υπάρχουν ζημιές σε κτίρια.

Lviv. Kryvyi Rih. Another brutal attack by the russian invaders. russian terrorists hit civilian infrastructure and houses. As of now, 7 people died and more than 30 were injured. Terror must be stopped. Modern air defense systems and deep-strike capabilities for Ukraine are… pic.twitter.com/9UPbkqXOIY — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 4, 2024

Στη γειτονική Πολωνία απογειώθηκαν σήμερα πολεμικά αεροσκάφη για τρίτη φορά σε οκτώ ημέρες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εθνικού εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. «Ήταν άλλη μια νύχτα με πολλή δουλειά για ολόκληρο το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Πολωνία εξαιτίας … των πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από τη μεγάλου βεληνεκούς αεροπορία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η διοίκηση μέσω του X.

Η Ρωσία έπληξε σήμερα επίσης το Κίεβο και άλλες περιφέρειες με πυραύλους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Η Ρωσία σφυροκοπά τις τελευταίες ημέρες την Ουκρανία με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μερικοί ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αναφέρουν πως πρόκειται για την απάντηση της Μόσχας στην πρόσφατη επιδρομή του Κιέβου στο ρωσικό έδαφος. Η Ρωσία δεν έχει ακόμα σχολιάσει τις επιθέσεις στην Πολτάβα και τα σημερινά πλήγματα στη Λβιβ και το Κίεβο.