Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παπούτσια: Τέλος εποχής

Η σειρά με τις θηλυκές, πολύχρωμες γόβες της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σύντομα δεν θα υπάρχει πια. Την περασμένη εβδομάδα η ομώνυμη μάρκα της, SJP by Sarah Jessica Parker, ανακοίνωσε αθόρυβα στο χώρο της μόδας ότι τερματίζει τη λειτουργία της μετά από μια δεκαετία. Η ηθοποιός του Sex and the City εκμεταλλεύτηκε τη φήμη της Κάρι Μπράντσο (Carrie Bradshaw) και του πάθους του χαρακτήρα της για παπούτσια, όταν λάνσαρε τη σειρά με τον George Malkemus, τότε επικεφαλής του Manolo Blahnik στις ΗΠΑ, το 2014. Ο Malkemus πέθανε από καρκίνο το 2021. Τα παπούτσια της SJP -τα οποία περιλάμβαναν γυαλιστερές γόβες με αστραφτερές αγκράφες, λουστρίνια με χαμηλό τακούνι και τακούνια φιλικά προς τις νύφες με τις λέξεις hello και lover πάνω στα δάχτυλα των ποδιών- ήταν συχνά ορατά στο And Just Like That.

Αλλά στην οθόνη, μεταμφιέστηκαν σε μια vintage μάρκα με την ονομασία «Duchessa Gardini» για να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου η Parker και η Bradshaw υπήρχαν και οι δύο ταυτόχρονα. Ή τουλάχιστον έτσι εξήγησε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στη Vogue το 2022. Οι περίφημες γόβες της SJP, όπως και όλα τα παπούτσια του οίκου έχουν επί του παρόντος έκπτωση 25%, τελική πώληση. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να κοστίζουν πάνω από 400 δολάρια. Το κατάστημα στο Μανχάταν θα κλείσει στις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το Footwear News. Εν τω μεταξύ, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία εξακολουθεί να κατέχει μια μάρκα κρασιού που ονομάζεται Invivo X, SJP και ένα άρωμα, Lovely – γυρίζει αυτή τη στιγμή την τρίτη σεζόν του And Just Like That.