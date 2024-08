Σβεν Γκόραν Έρικσον καρκίνος: «Φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την, αντίο!»

Συγκλονιστικό μήνυμα έστειλε ο προπονητής Σβεν Γκόραν Έρικσον, που πάσχει από καρκίνο. Ο Έρικσον αποφάσισε να ανοιχτεί εκ νέου στον κόσμο, αισθανόμενος πιθανότατα ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής του. Συγκεκριμένα, σε ντοκιμαντέρ του Amazon Prime με τίτλο «Sven» και θέμα τη ζωή του, ο 76χρονος Σουηδός στέλνει μηνύματα ζωής και στο τέλος αποχαιρετά τον κόσμο. «Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος ο κόσμος θα πει ”Ναι, ήταν καλός άνθρωπος”, αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό», είπε αρχικά ο Έρικσον.

«Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό, τι μπορούσε. Μη λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!», πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται ότι ο Σβεν Γκόραν Έρικσον τον περασμένο Ιανουάριο είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, καθώς και το ότι στην αισιόδοξη περίπτωση θα είχε ακόμα έναν χρόνο ζωής.

😢 “Take care of yourself, and take care of your life, and live it. Bye”

🗣️ Sven-Goran Eriksson delivers final goodbye and admits how he wants people to remember himhttps://t.co/0sLgRXzo7n pic.twitter.com/7d7IT2JPIa

