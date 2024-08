Φωτιά σε ρόδα λούνα παρκ: Πάνω από 20 τραυματίες σε μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λειψία

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου από φωτιά σε ρόδα λούνα παρκ στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία της Γερμανίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα) σε μια καμπίνα και εξαπλώθηκε σε διπλανή, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να υποστούν σοβαρά εγκαύματα. Ένας τραυματίστηκε από πτώση και 18 άνθρωποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα.

Ο Γερμανός ράπερ Ski Aggu ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ότι του είπαν να συνεχίσει το σόου του παρά την πυρκαγιά: «Μου είπαν στο ακουστικό πως έπρεπε να συνεχίσω το σόου (…) για να αποφευχθεί ο πανικός».

Το Highfield Festival, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα στις όχθες λίμνης κοντά στη Λειψία, είναι μια μουσική εκδήλωση που προσελκύει κάθε καλοκαίρι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

New fear unlocked! A fire has broken out on a ferris wheel at the Highfield rock festival in eastern Germany 👀pic.twitter.com/ZYAatmy0w7

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 17, 2024