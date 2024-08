Κόμπι Μπράιαντ ζακέτα: Το ποσό που έδωσε συλλέκτης σε δημοπρασία

Ο Κόμπι Μπράιαντ έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς, αφήνοντας το στίγμα του στο NBA, με αποτέλεσμα να προκαλέσει θλίψη η είδηση του θανάτου του το 2020.

Final Game Warm-up Jacket Worn By Kobe Bryant Sold At Auction for $336K!!! only on https://t.co/8EmqyZ5Yn0 #WeGotUs #SourceLove https://t.co/pWFQlSqv1g

— The Source Magazine (@TheSource) August 14, 2024