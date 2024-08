Γαλλία συντριβή μαηχητικού: Η χώρα χάνει τρίτο πιλότο σε λίγες ημέρες

Νεκρός βρέθηκε ο πιλότος του παλαιού εκπαιδευτικού αεροσκάφους Fouga Magister που συνετρίβη ενώ συμμετείχε αεροπορική επίδειξη στο Λαβαντού της νότιας Γαλλίας, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Το αεροσκάφος κατέπεσε γύρω στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής (16/8). Η σορός του πιλότου ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ανακοίνωσε η περιφέρεια του Βαρ όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα Fouga Magister είναι διθέσια αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη δεκαετία του 1950 ως εκπαιδευτικά από τις πολεμικές αεροπορίες πολλών χωρών.

Στην επίδειξη επρόκειτο να λάβει μέρος και το ακροβατικό σμήνος Patrouille de France, που όμως ακύρωσε την εμφάνισή του μετά το περιστατικό. Σε μήνυμά της στο X, η Γαλλική Πολεμική αεροπορία είχε αναφέρει ότι το ατύχημα «δεν αφορούσε αεροσκάφος του σμήνους, αλλά ένα Fouga Magister που ανήκει σε μια ένωση».

Το δυστύχημα συνέβη μπροστά σε πλήθος που παρακολουθούσε την επίδειξη, με αποτέλεσμα ένας αριθμός θεατών να χρειαστεί τις πρώτες βοήθειες για να ξεπεράσει το σοκ. Πριν από δύο ημέρες δύο γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην ανατολική Γαλλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από τους τρεις πιλότους που επέβαιναν σε αυτά.

Crash of a FOUGA MAGISTER CM-170 aircraft in the sea in Lavandou Bay hours ago.

The FOUGA MAGISTER CM-170 is a subsonic jet aircraft, initially intended for training military pilots and which can be used as a light assault aircraft.

The Fouga Magister CM-170 model, a… pic.twitter.com/wbPzRpwiY9

