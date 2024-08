Πέθανε, στα 56 της, η Σούζαν Γουοτζίσκι, πρώην επικεφαλής του YouTube. H πρώην εκτελεστική διευθύντρια του YouTube Σούζαν Γουοτζίσκι (Susan Wojcicki) πέθανε μετά από δίχρονη μάχη με τον καρκίνο ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Google. Όπως επισημαίνουν οι New York Times, «βοήθησε να μετατραπεί η Google σε κυρίαρχο του Διαδικτύου και έγινε μια από τις πιο εξέχουσες γυναίκες στη Silicon Valley». Η Σούζαν Γουοτζίσκι βοήθησε τα μέγιστα -δίνοντας και το γκαράζ της- ώστε να μετατραπεί η Google από μια νεοσύστατη εταιρεία σε ένα γκαράζ σε κορυφαία εταιρεία στον κόσμο. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τον σύζυγό της, Ντένις Τρόπερ, ο οποίος έγραψε στο Facebook την Παρασκευή ότι ζούσε με καρκίνο του πνεύμονα εδώ και δύο χρόνια.

Ο Σούνταρ Πιτσάι ανακοίνωσε τον θάνατό της σε δήλωση την Παρασκευή. «Είναι τόσο βασικό μέλος στην ιστορία της Google όσο οποιοσδήποτε άλλος, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον κόσμο χωρίς αυτήν», είπε. Η συνεργασία της με την Google για περισσότερες από δύο δεκαετίες ξεκίνησε το 1998 στο σπίτι της στο Menlo Park της Καλιφόρνια, το γκαράζ του οποίου νοίκιασε στους φίλους της Larry Page και Sergey Brin, ιδρυτές της εταιρείας. Για 1.700 δολάρια το μήνα, οι δυο τους χρησιμοποίησαν τον χώρο ως γραφείο για να κατασκευάσουν τη μηχανή αναζήτησης. Η Γουοτζίσκι, η οποία εργαζόταν στην Intel, σύντομα εντάχθηκε στην Google ως μία από τις πρώτες υπαλλήλους της, ως η πρώτη της διευθύντρια μάρκετινγκ. Με τα χρόνια, ανέβηκε στις βαθμίδες των στελεχών της, και έγινε η γυναίκα ανώτερη υπάλληλος της Google. Τελικά έγινε επικεφαλής στο YouTube, το οποίο εξαγόρασε η Google το 2006, και το οδήγησε στο να γίνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…

— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 10, 2024