Kate Winslet Lee: Η ηθοποιός αποκαλύπτει τι αρνήθηκε να κάνει στα γυρίσματα της ταινίας

Η Κέιτ Γουίνσλετ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της βρετανικής έκδοσης του γυναικείου περιοδικού Harper’s Bazaar και έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η 48χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι «αρνήθηκε να καλύψει τις δίπλες της κοιλιάς της» όταν της το είπε ένα μέλος του συνεργείου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την τελευταία της ταινία «Lee». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό καθώς αγκάλιασε τη φυσική της ομορφιά ενώ πόζαρε τόπλες στη θάλασσα για το τεύχος Σεπτεμβρίου.

Η σταρ υποδύεται το μοντέλο που έγινε φωτογράφος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Lee Miller, στη βιογραφική ταινία, που διασκευάστηκε από τη βιογραφία του 1985 «The Lives of Lee Miller» του Antony Penrose. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η Βρετανίδα ηθοποιός αποκάλυψε ότι ένα μέλος του συνεργείου της πρότεινε να καθίσει πιο ίσια για να κρύψει την κοιλιά της.

Μιλώντας στο περιοδικό η Κέιτ Γουίνσλετ εξήγησε: «Υπάρχει ένα κομμάτι όπου η Lee κάθεται σε ένα παγκάκι με μπικίνι… Και ένας από το συνεργείο μπήκε ανάμεσα στα γυρίσματα και είπε: «Μπορεί να θέλετε να καθίσετε πιο ίσια». «Για να μην δείτε τις δίπλες της κοιλιάς μου; Όχι σε αυτή τη ζωή! Ήταν σκόπιμο, καταλαβαίνεις;».

Παραδέχτηκε επίσης ότι δεν την πειράζει να μην δείχνει τέλεια στην οθόνη και εξήγησε: «Το αντίθετο. Είμαι περήφανη για αυτό γιατί είναι η ζωή μου στο πρόσωπό μου, και αυτό έχει σημασία. Δεν θα μου περνούσε από το μυαλό να το καλύψω». Η Κέιτ Γουίνλετ πρωταγωνίστησε σε μια από τις πιο εμβληματικές γυμνές σκηνές όλων των εποχών του κινηματογράφου στον Τιτανικό του 1997 ενώ έπαιζε τη Ρόουζ, όπου ξάπλωσε σε έναν καναπέ και ζήτησε από τον Τζακ, τον οποίο υποδυόταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, να «τη ζωγραφίσει σαν ένα από τα γαλλικά κορίτσια του». «Νομίζω ότι έχουμε πεινάσει λίγο από αυτό», είπε σχετικά με το πόσο σπάνια είναι τα αφιλτράριστα και ρεαλιστικά γυναικεία σώματα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στους New York Times. Αν και αναγνώρισε ότι η «άδοξη» εμφάνισή της στην ταινία μπορεί να εκπλήξει ορισμένους θεατές, είπε ότι απέρριψε την πρόταση του σκηνοθέτη Κρεγκ Ζόμπελ να επεξεργαστεί την «λίγο ογκώδη κοιλιά».

«Μην τολμήσεις», θυμήθηκε να του είπε αφού τη διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη γωνία δεν θα βγει στον αέρα. Επιπλέον, συνοφρυώθηκε επειδή έστειλε πίσω την αφίσα προώθησης της σειράς δύο φορές «επειδή ήταν πολύ ρετουσαρισμένη» και ξέρει πόσες «πολλές γραμμές» έχει πραγματικά στα πλάγια των ματιών της. Η Βρετανίδα σταρ θα γιορτάσει τα 50ά της γενέθλια τον επόμενο χρόνο αλλά είναι πολύ άνετη με την εσωτερική της αυτοπεποίθηση.

Kate Winslet shares she was advised to “cover up her belly rolls” during the filming of ‘Lee.’

“There’s a bit where Lee’s sitting on a bench in a bikini. And [someone] came up and said: ‘You might want to sit up straighter.’ So you can’t see my belly rolls? Not on your life!” pic.twitter.com/k3IHOLIv4u

