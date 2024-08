Ρωσίδα πρωταθλήτρια σκακιού: 40χρονη προσπάθησε να δηλητηριάσει αντίπαλό της

Μία Ρωσίδα πρωταθλήτρια σκακιού φέρεται να επιχείρησε να δηλητηριάσει αντίπαλο της σε ένα πρόσφατο τουρνουά, τις ύποπτες κινήσεις της όμως κατέγραψε κάμερα. Στα πλάνα από την κάμερα που καταγράφηκαν στις 2 Αυγούστου φαίνεται η 40χρονη Amina Abakarova να μπαίνει κρυφά στην αίθουσα τουρνουά του πρωταθλήματος σκακιού Dagestan στη Makhachkala, μια πόλη στη νότια Ρωσία, ανέφερε η Sun. Μόλις μπήκε μέσα, περπάτησε χαλαρή πριν σταματήσει σε μια από τις πολλές σκακιέρες που είχαν στηθεί. Στη συνέχεια, έριξε μια γρήγορη ματιά για να δει αν κάποιος κοιτούσε και μετά πήρε κάτι από την τσάντα της. Έπειτα, φαίνεται να περιχύνει μία ουσία στο τραπέζι και στα πιόνια της σκακιέρας. Λίγο μετά βγήκε από την αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της ήταν η 30χρονη αντίπαλος Umayganat Osmanova, η οποία κάθισε στο σημείο που είχε εξαπλωθεί η ουσία και κατέληξε να αρρωστήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η προσπάθεια της Abakarova να δηλητηριάσει την αντίπαλό της έγινε αντιληπτή όταν ένας κριτής του τουρνουά ανέφερε την ύποπτη ασθένεια της Osmanova στην αστυνομία και ελέγχθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αργότερα, η πρωταθλήτρια του σκακιού παραδέχτηκε την απόπειρα δηλητηρίασης, λέγοντας στην αστυνομία ότι είχε σπάσει ένα θερμόμετρο πάνω από το τραπέζι και είχε σκορπίσει υδράργυρο σε όλη την επιφάνεια. Η Abakarova επέμεινε ότι ήταν η Osmanova που ξεκίνησε τις εχθροπραξίες μεταξύ τους – υποστηρίζοντας ότι είχε κακολογήσει εκείνη και την οικογένειά της όταν την νίκησε σε προηγούμενο τουρνουά.

«Είμαι μπερδεμένη με αυτό που συνέβη και τα κίνητρα μιας τόσο έμπειρης αθλήτριας όπως η Amina Abakarova είναι ακατανόητα», δήλωσε η τοπική υπουργός Αθλητισμού Sazhida Sazhidova. «Οι ενέργειες που έκανε θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε ένα πιο τραγικό αποτέλεσμα, απειλώντας τις ζωές όλων όσοι ήταν παρόντες, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας», συνέχισε. Η Abakarova αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών ετών εάν καταδικαστεί με την κατηγορία της εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης. Η 40χρονη κέρδισε το Ομοσπονδιακό Πρωτάθλημα Σκακιού του Βορείου Καυκάσου στο κοντινό Πιατιγκόρσκ πέρυσι και εργάζεται ως προπονήτρια σκακιού σε σχολείο στη Μαχατσκάλα.

A Dagestan chess player tried to poison her opponent with mercury during competitions

The champion of the North Caucasus Federal District in chess Amina Abakarova tried to poison her opponent Umayganat Osmanova right during the competitions, which took place on August 2 in… pic.twitter.com/l9RmMg6xYF

— Sota News (@sotanews) August 7, 2024