Ρωσία: Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή 15ετούς κάθειρξης για την Ξένια Καρελίνα

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν σήμερα ποινή 15ετούς κάθειρξης για την Ξένια Καρελίνα, τη Ρωσοαμερικανίδα που κατηγορείται για προδοσία επειδή έκανε μια δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει την Ουκρανία. Η Καρελίνα, που δεν είχε συμπεριληφθεί στη μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης την περασμένη εβδομάδα, δικάζεται στην Αικατερινούπολη. Η ετυμηγορία, που αναμενόταν σήμερα, τώρα θα ανακοινωθεί στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters στο δικαστήριο. Η Καρελίνα γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2012 και έγινε Αμερικανίδα πολίτης το 2021. Συνελήφθη από την υπηρεσία ασφαλείας FSB αφού πέταξε στη Ρωσία για να επισκεφθεί την οικογένειά της στην Αικατερινούπολη στις αρχές του χρόνου.

Οι αρχές της απήγγειλαν την κατηγορία της προδοσίας αφού εντόπισαν στο κινητό της τηλέφωνο ότι είχε δωρίσει 51,80 δολάρια στο Razom, μια φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία, όταν η Ρωσία εισέβαλε στη γείτονα χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Η FSB ισχυρίστηκε ότι ο τελικός δικαιούχος ήταν ο ουκρανικός στρατός.

Η Razom δήλωσε τη στιγμή της σύλληψής της ότι ήταν «συγκλονισμένη». Ο ιστότοπος της φιλανθρωπικής οργάνωσης αναφέρει ότι υποστηρίζει μια σειρά από ανθρωπιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας κιτ πρώτων βοηθειών, γεννητριών, ραδιοφώνων και οχημάτων στους Ουκρανούς γιατρούς πρώτης γραμμής.

