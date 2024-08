Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών: «Δικαιολογημένος και ηθικός» ο θάνατος 2 εκατ. αμάχων από την πείνα

Διεθνή κατακραυγή πυροδότησαν οι δηλώσεις του ακροδεξιού Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς ότι είναι «δικαιολογημένο και ηθικό» να λιμοκτονήσουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. «Είμαστε αηδιασμένοι από αυτά τα σχόλια και επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η ρητορική είναι επιβλαβής και ανησυχητική», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε γραπτή δήλωση στους Times of Israel. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έχουν επανειλημμένα τονίσει «την ανάγκη να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, να αρθούν τα εμπόδια στη ροή της βοήθειας και να αποκατασταθούν οι βασικές υπηρεσίες για όσους έχουν ανάγκη», προσθέτει η δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η εσκεμμένη λιμοκτονία αμάχων ήταν «έγκλημα πολέμου» και ότι περίμενε από την ισραηλινή κυβέρνηση να «αποστασιοποιηθεί κατηγορηματικά» από τα λόγια του ακροδεξιού υπουργού.

Η Γαλλία επέκρινε επίσης τον Σμότριτς, λέγοντας ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας αποτελεί «υποχρέωση βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» για το Ισραήλ, καθώς ελέγχει κάθε πρόσβαση στο έδαφος. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, κάλεσε «την ευρύτερη ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει και να καταδικάσει» τα σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς υπονόησε ότι πιστεύει ότι το μπλοκάρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «δικαιολογημένο και ηθικό» ακόμη και αν προκαλέσει τον θάνατο 2 εκατομμύριων αμάχων από την πείνα, προσθέτοντας ωστόσο ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό. «Φέρνουμε βοήθεια γιατί δεν υπάρχει επιλογή», ​​είπε ο Σμότριτς σε συνέδριο στο Γιαντ Μπινιαμίν που διοργανώθηκε από το ισραηλινό μέσο Hayom. «Δεν μπορούμε, στην τρέχουσα παγκόσμια πραγματικότητα, να διαχειριστούμε έναν πόλεμο. Κανείς δεν θα μας επιτρέψει να αφήσουμε 2 εκατομμύρια αμάχους να πεθάνουν από την πείνα, παρόλο που μπορεί να είναι δικαιολογημένο και ηθικό μέχρι να επιστραφούν οι όμηροί μας. Το ανθρωπιστικό σε αντάλλαγμα για το ανθρωπιστικό είναι ηθικά δικαιολογημένο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Ζούμε σήμερα σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, χρειαζόμαστε διεθνή νομιμότητα για αυτόν τον πόλεμο», συνέχισε, σύμφωνα με το Times of Israel.

Υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του τι ακριβώς εισέρχεται στη Λωρίδα, λέγοντας ότι αντιτίθεται στη στάση του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ σχετικά με το ζλητημα και ότι «δεν ξέρω αν ο πρωθυπουργός δεν θέλει ή δεν καταφέρνει να τους χαλιναγωγήσει». Σύμφωνα με τον ίδιο, η λεηλασία της βοήθειας από τη Χαμάς είναι ο «κύριος παράγοντας» που επεκτείνει τον πόλεμο. Ο ακροδεξιός υπουργός πρόσθεσε ότι ενώ υποστηρίζει την επανεγκατάσταση του Ισραήλ στη Γάζα, δεν ζήτησε να οριστεί αυτό ως ένας από τους στόχους του πολέμου. Υποστήριξε ότι αν το Ισραήλ δεν είχε αποσυρθεί από τη Γάζα το 2005, η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου δεν θα είχε συμβεί ποτέ.

Our Minister of Finance and Minister within the Ministry of Defense, Bezalel Smotrich, in his own words:

“Nobody will allow us to let 2 million civilians die of hunger, even though it might be justified and moral until our hostages are returned.”

All the way to The Hague. https://t.co/6KhOsG8rmO

— Peace Now (@peacenowisrael) August 5, 2024