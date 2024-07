Τελετή Έναρξης Ολυμπιακοί 2024: Ο Μακρόν τα βρήκε όλα τέλεια, ο Μασκ… μετακομίζει στον Άρη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα (27/7) ότι η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής στον Σηκουάνα «έκανε τους συμπατριώτες μας εξαιρετικά περήφανους» και τόνισε ότι αντιπροσωπεύει «ένα κατόρθωμα ασφάλειας».

Ο Μακρόν συνεχάρη επίσης τις αρχές επιβολής του νόμου που είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση της ασφάλειας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καλωσορίζοντας την «έκτακτη κινητοποίησή τους» και δείχνοντάς τους «την ευγνωμοσύνη του έθνους», κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο κέντρο ενημέρωσης και διοίκησης του τμήματος δημόσιας τάξης και κυκλοφορίας. στην Αστυνομική Νομαρχία του Παρισιού.

Βέβαια την άποψη του Μακρόν δεν συμμερίστηκαν αρκετοί από τους συμπατριώτες του, αλλά και πολλά διεθνή ΜΜΕ.

