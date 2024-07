Μυστικός Δείπνος Ολυμπιακοί Αγώνες: Λύπη εκφράζει η Γαλλική Καθολική Εκκλησία

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου – κατά το γνωστό έργο τέχνης του Λεονάρντο Ντα Βίντσι – από drag queens στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Χιλιάδες είναι τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καταδικάζουν αυτή την εικόνα. Μάλιστα, αρκετοί εκπρόσωποι άλλων θρησκειών εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους κάνοντας λόγο ότι ήταν προσβολή για την πίστη των Χριστιανών καθολικών. Χαρακτηριστική όμως είναι η αντίδραση της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας. Σε δήλωση που εκδόθηκε τονίζεται ότι παρότι η τελετή προσέφερε υπέροχες στιγμές σε όλον τον κόσμο, ωστόσο, περιλάμβανε και σκηνές χλευασμού της Χριστιανοσύνης για τις οποίες όπως τονίζεται «λυπούμαστε βαθιά».

«Σκεφτόμαστε όλους τους Χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους που έχουν πληγωθεί από αυτές τις σκηνές», τονίζεται στην ανακοίνωση. Στην ίδια δήλωση, γίνεται λόγος για «ιδεολογικές προκαταλήψεις λίγων καλλιτεχνών».

Ενόψει των αγώνων του Παρισιού το έργο «Ιερά Παιχνίδια» έχει κινητοποίησει για σχεδόν τρία χρόνια πολλούς Καθολικούς που συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τον αθλητικό ενθουσιασμό γύρω από τους αγώνες του Παρισιού, ένα υπέροχο γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας.

Την περασμένη εβδομάδα, με χαρά διοργανώσαμε και την εναρκτήρια λετιουργία της Ολυμπιακής εκεχειρίας παρουσία πολλών θρησκευτικών, πολιτικών και αθλητικών προσωπικοτήτων.

Πιστεύουμε ότι οι αξίες και οι αρχές που εκφράζονται και διαδίδονται από τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμβάλλουν σε αυτή την ανάγκη για ενότητα και αδελφότητα που τόσο πολύ χρειάζεται ο κόσμος μας, με σεβασμό στις πεποιθήσεις όλων, γύρω από τον αθλητισμό που μας ενώνει και παράγει την ειρήνη στα έθνη και τις καρδιές τους.

Η τελετή έναρξης χθες, προσέφερε σε όλον τον κόσμο υπέροχες στιγμές ομορφιάς, χαράς, πλούσιες σε συναισθήματα παγκοσμίως.

Ευχαριστούμε τα μέλη άλλων θρησκειών που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους. Σήμερα, σκεφτόμαστε ολους τους χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους του κόσμου που πληγώθηκαν από αυτές τις σκηνές. Πρέπει να καταλάβουν ότι η ολυμπιακή γιορτή εκτείνεται πέρα από τις ιδεολογικές προκαταλήψεις λίγων καλλιτεχνών.

Ο αθλητισμός είναι μια υπέροχη ανθρώπινη δραστηριότητα που ευφραίνει βαθιά τις καρδιές των αθλητών και των θεατών.

This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gate NOT WELCOME pic.twitter.com/T88AmXbqXL

Ο Ολυμπισμός είναι ένα κίνημα που υπηρετεί την πραγματικότητα της ενότητας και της αδελφότητας.

Θέση στον αγωνιστικό χώρο ας φέρει η αλήθεια, η παρηγορία και η χαρά σε όλους.

