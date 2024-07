Αντετοκούνμπο Ολυμπιακοί 2024: Η ανάρτηση των Μιλγουόκι Μπακς

Η ελληνική αποστολή παρέλασε πρώτη στα νερά του Σηκουάνα στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να κρατούν με περηφάνια την ελληνική σημαία, στο πλοιάριο που μετέφερε τους Έλληνες αθλητές.

Μία πολύ «δυνατή» εικόνα που δεν έμεινε ασχολίαστη απ’ τους Μιλγουόκι Μπακς που «έδειξαν» μέσω των social media, πόσο περήφανοι αισθάνονται και οι ίδιοι για τον «δικό» τους σούπερ σταρ.

Με ανάρτησή τους στο X (πρώην Twitter) οι πρωταθλητές του 2021 στο NBA ανέβασαν μία φωτογραφία του Αντετοκούνμπο από το βράδυ που έγινε ντραφτ στο NBA, χρησιμοποιώντας ως λεζάντα: «Απλά ένα παιδί από τα Σεπόλια, που εκπροσωπεί την πατρίδα του».

Just a kid from Sepolia representing his country. pic.twitter.com/ySyJZVl74c

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 26, 2024