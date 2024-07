Αστυνομική βία ΗΠΑ: Πυροβόλησε στο κεφάλι 36χρονη με σχιζοφρένεια

Το βίντεο από τη στιγμή που αστυνομικοί πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν την 36χρονη Σόνια Μάσεϊ έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Ιλινόις. Η γυναίκα, η οποία σύφωνα με την κόρη της έπασχε από σχιζοφρένεια, είχε καλέσει την αστυνομία επειδή φοβήθηκε ότι κάποιος άγνωστος είχε μπει στο σπίτι της. Όπως φαίνεται στο βίντεο από όσα συνέβησαν το πρωί της 6ης Ιουλίου ο αστυνομικός Σον Γκρέισον τελικά πυροβόλησε στο πρόσωπο την 36χρονη μαύρη γυναίκα όταν φοβήθηκε ότι θα του πετάξει βραστό νερό στο πρόσωπο. Σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας στη στολή του Γκρέισον, αρχικά ο ίδιος και ο συνάδελφός του ζήτησαν το δίπλωμα ασφαλείας της Μάσεϊ.

Κάποια στιγμή, όμως, ο Γκρέισον εντόπισε ότι στα μάτια της κουζίνας ήταν μια κατσαρόλα με βραστό νερό και γι’ αυτό κάλεσε την 36χρονη να το βγάλει από εκεί για να μην προκαλέσει κάποια φωτιά. Στο σημείο εκείνο η Μάσεϊ ακούγεται να ρωτάει τους αστυνομικούς γιατί απομακρύνθηκαν από την ίδια λέγοντας τους «πού πάτε;». «Μακριά από το βραστό νερό» απάντησε ο Γκρέισον γελώντας με την γυναίκα να του λέει «μακριά από το βραστό νερό; Ω, θα στο πετάξω στο όνομα του Ιησού». Στο άκουσμα των λέξεων αυτών ο Γκρέισον που είχε το όπλο στο χέρι του πλησίασε την Μάσεϊ, η οποία είχε ήδη γονατίσει με τα χέρια ψηλά.

GRAPHIC: Cop shoots Sonya Massey for holding a pot of steaming water, afterwards falsely claiming she “came at me with boiling water.” pic.twitter.com/FLl4oywdEH

«Καλύτερα να μην το κάνεις αυτό. Σου ορκίζομαι ότι θα σε πυροβολήσω στο γαμ….νο πρόσωπό σου» φώναξε ο Γκρέισον με την Μάσεϊ να ψελλίζει «συγγνώμη, συγγνώμη» και τον αστυνομικό να πυροβολεί τρεις φορές με τη σφαίρα, όπως σημειώνει ο Guardian, να πετυχαίνει την 36χρονη κάτω από το μάτι και να βγαίνει από το πίσω μέρος του αυχένα της.

Μετά από όσα συνέβησαν, ο Γκρέισον συνελήφθη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία α΄ βαθμού και κρατείται χωρίς εγγύηση μέχρι να ξεκινήσει η δίκη του. «Η Σόνια ήταν μια αγαπημένη μητέρα, φίλη, κόρη και νεαρή μαύρη γυναίκα που θα έπρεπε να είναι ζωντανή σήμερα» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Όταν όλοι μας καλούμε σε βοήθεια, όλοι εμείς οι Αμερικανοί ανεξαρτήτως του ποιοι είμαστε και πού ζούμε, θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς να φοβόμαστε για τις ζωές μας. Ο θάνατος της Σόνια από τα χέρια Αμερικανού μας θυμίζει ότι πολύ συχνά οι μαύροι Αμερικανοί φοβούνται για την ασφάλειά τους με τρόπο που δεν ισχύει για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Η οικογένειά της απαιτεί δικαιοσύνη» πρόσθεσε ο Μπάιντεν στη δήλωσή του.

Sonya Massey, a beloved mother, friend, daughter, and young Black woman, should be alive today.

Sonya’s death at the hands of a police officer reminds us that all too often Black Americans face fears for their safety in ways many of the rest of us do not.

— President Biden (@POTUS) July 22, 2024