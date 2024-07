Μπράντι Λοβ Παναθηναϊκός: Τα ευχαριστήρια μηνύματα της πορνοστάρ στους φιλάθλους

Η διάσημη πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών, Μπράντι Λοβ, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις της στο Instagram. Η διάσημη πορνοστάρ πριν λίγες ημέρες είχε ένα σοβαρό ατύχημα με μια βάρκα στο Ιόνιο και χρειάστηκε να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο. Σήμερα, θέλησε να ευχαριστήσει τους φίλους του Παναθηναϊκού για την αγάπη τους και έτσι ντύθηκε… στα «πράσινα». Συγκεκριμένα, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στην προσωπική της σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη.

«Βρίσκομαι στην Ελλάδα τις τελευταίες δέκα ημέρες. Αρκετοί από εσάς γνωρίζετε ότι ήρθα στην Ελλάδα στις αρχές του μήνα, επειδή θέλω να επενδύσω στο real estate. Μαζί με τον σύντροφο μου έχουμε αποφασίσει να μετακομίσουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε όπως κάθε άλλο ταξίδι μας στην Ελλάδα. Απερίγραπτη ομορφιά, οι άνθρωποι, το φαγητό… όλα είναι υπέροχα εδώ. Όμως κατέληξα σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα. Την περασμένη Παρασκευή είχα ένα τρομακτικό ατύχημα με βάρκα. Χρειάστηκαν τέσσερις ώρες στο χειρουργείο προκειμένου να σταθώ και πάλι στα πόδια μου. Ευτυχώς, θα ζήσω» είπε, ενώ στάθηκε και στις ελλείψεις που διαπίστωσε στο νοσοκομείο.

Who’s back? The king 👑 ☘️🏀 Get well soon @brandi_love See you in OAKA #paobc pic.twitter.com/URmFX95AC4 — Το Τριφύλλι Μου Το Αγαπώ (@trifilloi_stars) July 15, 2024

Ευχαρίστησε τους φίλους του «τριφυλλιού» για τις ευχές τους

Σήμερα, δύο μέρες μετά, η Μπράντι ανέβασε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου, φορώντας μια φανέλα του μπασκετικού Παναθηναϊκού και ευχαρίστησε τους φίλους του «τριφυλλιού» για τις ευχές τους. «Thank you European Champs for the outpouring of love and well wishes #athens #Panathinaikos #Greece 🇬🇷 I shall return! Σας ευχαριστώ πρωταθλητές Ευρώπης για την αγάπη σας και τις όμορφες ευχές σας» ήταν το μήνυμα της στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Give Brandi Love (@givebrandilove)