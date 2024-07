Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ – BBC: Πέντε ερωτήματα για την αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας

Μια σειρά ερωτημάτων εγείρονται μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το Σάββατο (13/7).

Το FBI έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας, ενώ ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στις 22 Ιουλίου. Το BBC, σε σχετικό του δημοσίευμα θέτει 5 ερωτήσεις που αφορούν σε κρίσιμη ζητήματα ασφαλείας.

Παραμένει ασαφές το πώς ο Τόμας Μάθιου Κρουκς απέκτησε πρόσβαση στην οροφή ενός κτιρίου κοντά στη συγκέντρωση, το οποίο απείχε περί τα 130 μέτρα από τον Τραμπ. Η ταράτσα ήταν γνωστό τρωτό σημείο πριν από την εκδήλωση, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις της Μυστικής Υπηρεσίας. «Κάποιος θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη στην ταράτσα ή να ασφαλίζει το κτίριο ώστε να μην μπορεί κανείς να ανέβει στην ταράτσα», ανέφερε μία πηγή στο NBC. Εκτός από το ζήτημα της πρόσβασης, προτάθηκε ότι θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί η οπτική επαφή από την ταράτσα προς την περιοχή του βάθρου του Τραμπ.

Αυτόπτης μάρτυρας των πυροβολισμών δήλωσε στο BBC ότι ο ίδιος και άλλοι είχαν «ξεκάθαρα εντοπίσει τον Κρουκς να σέρνεται στην οροφή με μια καραμπίνα». Ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά ο ύποπτος συνέχισε να κινείται για αρκετά λεπτά, προτού ανοίξει πυρ και εν τέλει πέσει και ο ίδιος νεκρός. Ο ειδικός πράκτορας του FBI Κέβιν Ρότζεκ παραδέχθηκε ότι ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ο δράστης ήταν σε θέση να ανοίξει πυρ.

Ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε ότι ο Κρουκς εντοπίστηκε από έναν τοπικό αστυνομικό, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον σταματήσει εγκαίρως. Κάτι που παραμένει ασαφές είναι αν αυτή η πληροφορία έφτασε στους πράκτορες που βρίσκονταν κοντά στον Τραμπ. Σε δηλώσεις στο CNN, από άτομο που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, γίνεται σαφές ότι οι αξιωματικοί θεώρησαν ότι ο Κρουκς συμπεριφερόταν ύποπτα κοντά στην είσοδο της εκδήλωσης. Η πληροφορία αυτή φέρεται να μεταβιβάστηκε στη Μυστική Υπηρεσία.

Ο ένοπλος πυροβόλησε από σημείο που η αστυνομία περιέγραψε ως «δεύτερη περίμετρο», την οποία περιπολούσαν τοπικοί και πολιτειακοί αστυνομικοί και όχι η Μυστική Υπηρεσία. Πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι αυτού του είδους η ρύθμιση λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει όταν εντοπιζόταν κίνδυνος.

«Όταν βασίζεσαι στους τοπικούς συνεργάτες των αρχών επιβολής του νόμου, καλύτερα να έχεις σχεδιάσει προσεκτικά και να τους έχεις πει τι να κάνουν σε περίπτωση απειλής», δήλωσε ο Τζόνοθαν Γουάκροου στην Washington Post. Ο σερίφης της κομητείας παραδέχθηκε ότι υπήρξε «αποτυχία», αλλά εκτίμησε ότι η ευθύνη δεν περιορίζεταισε μία πλευρά.

Ενας πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστήριξε ότι η Μυστική Υπηρεσία είχε διασκορπιστεί, γεγονός που επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι η τοπική αστυνομία δεν ήταν επαρκώς εκπαιδευμένη για να διασφαλίσει μια εκδήλωση, όπως εκείνη του Σαββάτου. Ο Τζέισον Τσάφετζ, ο οποίος έχει καταγράψει κατά το παρελθόν αποτυχίες της Μυστικής Υπηρεσίας, δήλωσε στη Washington Post ότι Τραμπ και Μπάιντεν διαθέτουν το μεγαλύτερο «προφίλ απειλής», αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίστηκε στην παρουσία της ασφάλειας στην Πενσιλβάνια. Η Μυστική Υπηρεσία διέψευσε της πληροφορία, ότι αίτημα της ομάδας του Τραμπ για ενίσχυση του προσωπικού είχε απορριφθεί πριν από τη συγκέντρωση.

