Κόπα Αμέρικα τελικός 2024: Η Αργεντινή κέρδισε την Κολομβία στις καθυστερήσεις

Η Αργεντινή κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα 2024 με 1-0 επί της Κολομβίας, αφού πήρε τη νίκη με γκολ στην παράταση στο 112ο λεπτό. Ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με πέντε γκολ, εκτέλεση με εξαιρετικό σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή τον τερματοφύλακα της Κολομβίας, Καμίλο Βάργκας.

ARGENTINA TAKES THE LEAD IN THE 112TH MINUTE 🇦🇷😱

Lautaro Martínez does it again 🔥 pic.twitter.com/i2p4e5Li8U

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024