Σάνεν Ντόχερτι πέθανε: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η «Μπρέντα» του Beverly Hills

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς «Beverly Hills 90210» Σάνεν Ντόχερτι, μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο. «Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια» επιβεβαίωσε η επί σειρά ετών υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ηθοποιού Λέσλι Σλόαν, σε αποκλειστική δήλωσή της στο People. «Η αφοσιωμένη κόρη, η αδερφή, η θεία και η φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να θρηνήσουν με ειρήνη», πρόσθεσε.

Shannen Doherty has died after a long battle with breast cancer: https://t.co/2wXgaqZ30A pic.twitter.com/9Pwc6JkB1w

— People (@people) July 14, 2024