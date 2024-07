Wimbledon τελικός γυναικών 2024: Πρωταθλήτρια η Κρεϊτσίκοβα

Το Wimbledon έχει νέα πρωταθλήτρια και αυτή είναι η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Η 28χρονη Τσέχα στον πρώτο της τελικό στο Λονδίνο επικράτησε 6-2,2-6,6-4 της Ιταλίας Τζάσμιν Παολίνι και έγραψε ιστορία αφού μετά το Roland Garros το 2021 κατέκτησε και το σπουδαιότερο τουρνουά στο γρασίδι.

A dream realised ✨

Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 🇨🇿 🏆 pic.twitter.com/k15QgL7Buz

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024