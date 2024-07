Μέσι και Γιαμάλ: Οι φωτογραφίες του 2007 που γίνονται viral

Κι όμως ο Λιονέλ Μέσι έχει… κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ, τον έφηβο ποδοσφαιριστή που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση στον τελικό του Euro 2024 της Ισπανίας επί της Γαλλίας, το βράδυ της Τρίτης.

🚨🇪🇸🇦🇷 Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport.

It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7

— EuroFoot (@eurofootcom) July 5, 2024