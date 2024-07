Κροάτες ξύλο στην παραλιακή: Xαμός σε κλαμπ με πρωταγωνιστές Σάριτς και Ζούμπατς

Ανακοίνωση για το επεισόδιο σε κλαμπ της παραλιακής το βράδυ της Δευτέρας στο οποίο ενεπλάκησαν ο Ντάριο Σάριτς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς εξέδωσε η ομοσπονδία μπάσκετ της Κροατίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι παίχτες μας δέχθηκαν πρώτα φραστική επίθεση και μετά σωματική η οποία τους υποχρέωσε να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους». Στην ίδια ανακοίνωση, δε, αναφέρεται ότι «ήταν ένα σύντομης διάρκειας επεισόδιο που διεκόπη χάρη στην επέμβαση των εργαζομένων του κλαμπ». Στο βίντεο φαίνεται ο Σάριτς να προσπαθεί να υπερασπιστεί τον Ζούμπατς, ο οποίος όμως φαίνεται να χτυπήθηκε από άλλον. Κάποια στιγμή, δε, κάποιος έκανε κεφαλοκλείδωμα στον Σάριτς και τον έριξε στο έδαφος με τον Κροάτη φόργουορντ να δέχεται χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό των Κροατών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τη νίκη της Εθνικής μας. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, που έφερε στη δημοσιότητα το βίντεο, δεν υπήρχε αστυνομία στο σημείο την ώρα του επεισοδίου.

Σε απάντηση ερωτημάτων από μέσα ενημέρωσης σχετικά με φωτογραφίες που κυκλοφορούν σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες η Κροατική Ομοσπονδία Μπάσκετ απαντά ως εξής: Μετά τον τελικό αγώνα του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ στην Ελλάδα και το δείπνο της ομάδας, ο προπονητής ευχαρίστησε τους παίκτες για την προσπάθειά τους και τους άφησε ελεύθερους καθώς δεν υπήρχε κοινή επιστροφή στο Ζάγκρεμπ αλλά αντίθετα οι παίχτες θα κατευθύνονταν σε διαφορετικούς προορισμούς. Μετά από αρκετές εβδομάδες δύσκολης προετοιμασίας και αγώνων, οι παίκτες αποφάσισαν να κάνουν ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν να επιστρέψουν στην πατρίδα ή στους συλλόγους τους. Ενώ ήταν σε ένα από τα κλαμπ της Αθήνας, κάποιοι παίκτες μας δέχτηκαν επίθεση αρχικά λεκτική και στη συνέχεια σωματική, γεγονός που τους έκανε φυσικά να αμυνθούν. Ήταν ένα σύντομο επεισόδιο που διακόπηκε από την παρέμβαση των εργαζομένων στο κλαμπ»

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn

