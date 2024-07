Τζόκοβιτς αποδοκιμασίες στο Wimbledon: «Gooooodnight»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους «8» του Wimbledon, επικρατώντας με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2) του Χόλγκερ Ρούνε.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Σέρβος τενίστας απάντησε σε όσους τον αποδοκίμαζαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ μέσα στη χαρά του για την πρόκριση αντέδρασε με ειρωνικό τρόπο.

«Έχω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, που επέλεξαν να μη σεβαστούν έναν παίκτη και στην περίπτωση αυτή σε εμένα: “Have a gooooodnight”. “Goooooodnight”. “Goooodnight”», ανέφερε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στο court, ενώ στον ισχυρισμό ότι μπορεί να μην αποδοκίμαζαν τον ίδιο, αλλά να φώναζαν το όνομα του αντιπάλου του, απάντησε:

«Δεν το δέχομαι. Ξέρω ότι ζητωκραύγαζαν για τον Ρούνε, αλλά αυτό είναι μια δικαιολογία για να αποδοκιμάζουν εμένα. Είμαι στο tour πάνω από 20 χρόνια και ξέρω πώς δουλεύει, όλα τα κόλπα.

Σέβομαι τους ανθρώπους που πλήρωσαν και ήρθαν απόψε και αγαπούν το τένις. Έχω παίξει σε πολύ πιο εχθρικές συνθήκες. Παιδιά δεν μπορείτε να με αγγίξετε».

Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune

“I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..”

“I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me”

🥶

pic.twitter.com/pdnFFQwiGm

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2024