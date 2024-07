Τζάστιν Μπίμπερ Ινδία: Στον γάμο του δισεκατομμυριούχου Αμπάνι ο τραγουδιστής

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνει περιοδείες για αρκετό καιρό, με τους εκατομμύρια φαν του ανά τον κόσμο, να αναμένουν μία ανακοίνωση που ανατρέπει την αυτή την απόφασή του. Αν και ο 30χρονος τραγουδιστής δεν θέλει να δίνει συναυλίες, έκανε μια εξαίρεση για χάρη του δισεκατομμυριούχου Ανάντ Αμπάνι, γιου του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ασία, Μουκές Αμπάνι, που παντρεύεται σε λίγες μέρες, την αγαπημένη του, Ραντίκα Μερχάντ. Ο Μπίμπερ αποδέχτηκε την πρόσκληση του ζεύγους, να τραγουδήσει στο γλέντι για τον γάμο τους και ταξίδεψε στη Βομβάη για να «ντύσει» με τις επιτυχίες του, μια τελετή πριν τον γάμο.

Βίντεο από τη μίνι συναυλία του Μπίμπερ έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου και μπέρδεψαν αρχικά, τους θαυμαστές του, ότι πρόκειται για το μουσικό του come back, μέχρι να καταλάβουν ότι πρόκειται για γαμήλιο γλέντι. Ο γιος του Μουκές Αμπάνι και η μέλλουσα σύζυγός του είχαν καταφέρει να κάνουν το ίδιο και με τη Ριάνα, πριν από λίγους μήνες. Η ποπ σταρ τραγούδησε σε ακόμη ένα γλέντι για τον πολυσυζητημένο αυτόν γάμο και μάλιστα είχε διαρρεύσει στα media και το ποσό που είχε λάβει για την εμφάνισή της αυτή. Η Ριάνα έλαβε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μουκές Αμπάνι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας και γνωστός μεγιστάνας του πετρελαίου και των τηλεπικοινωνιών, ανταγωνιζόμενος στενά τον δισεκατομμυριούχο Γκάουταμ Αντάνι, πρόεδρο του ομίλου εταιρειών Adani Group, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως που συνέταξε το Forbes στις 30 Ιανουαρίου 2024. Ο γάμος αυτός αναμένεται να είναι ένας από τους πιο μεγαλοπρεπείς της χρονιάς και η οικογένεια Αμπάνι έχει φροντίσει να περιποιηθεί τους εκλεκτούς καλεσμένους της με ένα πλούσιο γκαλά το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 2.500 πιάτα που μαγειρεύονται από μια ομάδα 65 σεφ.

Η οικογένεια Αμπάνι, με περιουσία που ξεπερνά τα 99 δισ. ευρώ, διευθύνει τους κορυφαίους ομίλους της Ινδίας σε όλους τους τομείς – διύλιση και εμπορία πετρελαίου, οργανωμένο λιανικό εμπόριο, τον τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Jio και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες. Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν κορυφαίες διασημότητες από την Ινδία αλλά και από όλο τον κόσμο.

“money doesn’t buy happiness”

This girl hugging Justin Bieber while he’s singing all that matters begs to differ! pic.twitter.com/wqeH07j8vQ

— Purple Base | parody (@purplbase) July 6, 2024