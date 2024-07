Τέιλορ Σουίφτ: Γερμανική πόλη μετονομάστηκε προς τιμήν της τραγουδίστριας

Οι Swifties (θαυμαστές και θαυμάστριες της Τέιλορ Σουίφτ) πρόκειται να καταλάβουν μία γερμανική πόλη. Παλαιότερα γνωστή ως «Gelsenkirchen» (Γκελζενκίρχεν) η πόλη στην κοιλάδα του Ρουρ ενόψει των τριών συναυλιών που θα δώσει η Αμερικανίδα σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ στο πλαίσιο της περιοδείας της «Eras Tour» αργότερα αυτόν τον μήνα μετονομάστηκε σε «Swiftkirchen». Μια κίτρινη πινακίδα που φέρει το όνομα «Swiftkirchen», διακοσμημένη με ένα ροζ πορτρέτο του ινδάλματος της ποπ έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της πόλης και αρκετές άλλες θα υπάρξουν σε δημοφιλείς τοποθεσίες προς τιμήν των δεκάδων χιλιάδων θαυμαστών που αναμένεται να την επισκεφθούν τις ημέρες των συναυλιών στις 17, 18 και 19 Ιουλίου, όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Η θαυμάστρια της Τέιλορ Σουίφτ, Αλέσανι Βέστχοφ, πρότεινε τη μετονομασία της πόλης με αίτημά της στη δήμαρχο Κάριν Βέλγκε και εκείνη ευχαρίστησε την έφηβη για την «υπέροχη ιδέα» της σε απαντητική επιστολή της. Μία από τις φτωχότερες περιοχές της Γερμανίας, το Γκελζενκίρχεν είναι μια πρώην πόλη με ανθρακωρυχεία που δεν έχει ανακάμψει ποτέ από την παρακμή της κύριας βιομηχανίας της. Η τραγουδίστρια θα λάβει επίσης τη δική της τιμητική πλακέτα στη Λεωφόρο της Δόξας του Γκελζενκίρχεν, μαζί με εκείνες του του προπονητή ποδοσφαίρου Ρούντι Ασάουερ και της συγγραφέως Ίλζε Κίμπγκις.

