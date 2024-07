Η Ιλαέρια γέννησε: Πατέρας ο Μαυρίκιος Μαυρικίου

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση που έγιναν πρώτη φορά γονείς.

Το ζευγάρι κρατά στην αγκαλιά του έναν υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα ονομάσουν Ιωάννα – Μελωδία.

Πριν από λίγα λεπτά μοιράστηκαν στα social media και την πρώτη φωτογραφία με το κοριτσάκι τους στην αγκαλιά.

Ποιος είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δηλώνει ηθοποιός, μουσικός, θεατρικός παραγωγός και συγγραφέας. Γεννημένος στη Λεμεσό της Κύπρου, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στην ηλικία των 5 ετών, με μαθήματα πιάνου και τραγουδιού σε ωδεία. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα πήρε τα πτυχία του με άριστα στο πιάνο, στο ακορντεόν, στα ανώτερα θεωρητικά, στην ενορχήστρωση, στη σύνθεση και το κλασικό και σύγχρονο τραγούδι στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και το Royal Schools of Music. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια θεάτρου, μιούζικαλ, κίνησης και σκηνικής παρουσίας, ενώ το 2013 κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική του δουλειά.

Μάλιστα έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται σπουδαία ονόματα όπως Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Χρήστος Δάντης, Μελίνα Ασλανίδου, Μελίνα Κανά, Γιώτα Νέγκα, Μίλτος Πασχαλίδης, Ελένη Δήμου, Ευρυδίκη, Ηρώ, Πάνος Μουζουράκης, Ανδριάνα Μπάμπαλη και άλλοι. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ίδιος στο Down Town, όταν τον ρώτησαν πως θα χαρακτήριζε τον εαυτό του, τραγουδιστή, συνθέτη ή θεατρικό παραγωγό είχε πει: «Είμαι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο. Όταν με ρωτάνε πόσων χρονών είμαι και λέω 29, κανείς δεν το πιστεύει με το βιογραφικό που έχω. Μου λένε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. «Πότε πρόλαβες και έκανες σπουδές μουσικολογίας, υποκριτικής, έκανες ενορχηστρώσεις, έδωσες συναυλίες και ανέβασες τόσες παραγωγές; Συν πάρα πολλά master class στο εξωτερικό». Ε, τα πρόλαβα γιατί έχω πολύ ανήσυχο μυαλό, που δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μόνο αντικείμενο».

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Από τα talent shows έγινε γνωστός στην τηλεόραση

Η πρώτη φορά που είδαμε τον Μαυρίκιο Μαυρικίου στην τηλεόραση ήταν συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος στο μουσικό «Dream Show – The Music» σε ηλικία 15 ετών. Στη συνέχεια ακολούθησαν συμμετοχές σχεδόν σε κάθε μουσικό σόου που διοργανώθηκε στην Ελλάδα. To 2008 προσπάθησε ανεπιτυχώς να κερδίσει μία θέση στο X Factor με το «O sole mio», ενώ δύο χρόνια αργότερα τον είδαμε ξανά στο ίδιο μουσικό σόου με μια μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση. Ακολούθησε το 2009 η συμμετοχή του στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, όπου και έφτασε μέχρι τον τελικό. Το 2014 σειρά είχε το The Voice με τον ίδιο να επιλέγει την ομάδα της Μελίνας Ασλανίδου.

Ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει στα lives και έμεινε εκεί η συμμετοχή του. Τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε ενεργά με το θέατρο, τη μουσική και τη διδασκαλία και το όνομά του – πριν απασχολήσει ο αρραβώνας του – ήρθε ξανά στην επικαιρότητα όταν ως συμπαραγωγός σε μια θεατρική παράσταση αποκάλυψε κάποια ονόματα ηθοποιών που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήθελαν να εμβολιαστούν. Τελικά ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ζήτησε συγνώμη για τα λεγόμενα του και το ζήτημα δεν πήρε άλλες διαστάσεις.