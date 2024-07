Ελλάδα – Σλοβενία Προολυμπιακό: Η Εθνική κατάπιε τον Ντόντσιτς

Ένα βήμα, μία νίκη, 40 αγωνιστικά λεπτά. Τόσο απέχει η Εθνική από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς αποδείχθηκε… χαμηλό εμπόδιο και το 96-68 δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να διεκδικήσει στον τελικό του Προολυμπιακού του ΣΕΦ (7/7 – 21:00) το «μαγικό» εισιτήριο απέναντι σε Κροατία ή Δομινικανή Δημοκρατία. Μάλιστα ο Σπανούλης, με το σκορ να ανοίγει αρκετά, έκανε εξαιρετική διαχείριση στο rotation, κρατώντας στο παρκέ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για μόλις 20’52”. Εκπληκτικό παιχνίδι από τους τρεις γκαρντ της Εθνικής, με τον Καλάθη να μοιράζει και τους Γουόκαπ, Τολιόπουλο να εκτελούν.

Thomas Walkup is the definition of right place at the right time. 🇬🇷

📊 19 PTS 6 REB 2 AST 2 STL to earn TCL Player Of The Game honors!#FIBAOQT pic.twitter.com/pU3Qk8RfE8

— FIBA (@FIBA) July 6, 2024