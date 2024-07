Τέλεια φασολάκια μυστικό: 3 λάθη που κάνεις και δεν πετυχαίνουν

Όπως τα πάντα, τα φασολάκια θέλουν υπομονή και… πρόγραμμα. Δηλαδή, τα φασολάκια δεν είναι από τα φαγητά που μπορείς να ρίξεις όλα σου τα υλικά σε μια κατσαρόλα και να έχεις την προσδοκία ότι θα βγουν ζουμερά. Ο τρόπος που θα σοτάρεις τα υλικά σου, ο χρόνος που θα τα μαγειρέψεις, η ποσότητα νερού και πολλά άλλα, παίζουν καθοριστικό ρόλο και αν αυτά δεν είναι υπολογισμένα σωστά, τότε το φαγητό δεν βγαίνει καθόλου πετυχημένο. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος υπάρχουν κάποια λάθη που οι περισσότεροι κάνουν.

3 λάθη που κάνεις και δεν πετυχαίνουν τα φασολάκια

Αρχικά, οι χρόνοι είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Τα φασολάκια χρειάζονται ένα καλό σοτάρισμα πριν προσθέσεις το νερό στην κατσαρόλα, μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, αλλά όχι υπερβολικό. Το σοτάρισμα σε δυνατό λάδι θα βοηθήσει τα φασολάκια μας να βγουν τραγανά και θα τους δώσουν μια φρέσκια υφή. Οι περισσότεροι είτε δεν τα σοτάρουν καθόλου είτε τα σοτάρουν πολύ. Ιδανικά, ανάλογα πάντα με την ποσότητα, το σοτάρισμα θα πρέπει να είναι 8 με 10 λεπτά σε ζεστό λάδι αλλά το μάτι μας θα πρέπει να είναι περίπου στα ¾ της ανώτερης θερμοκρασίας του.

Το δεύτερο λάθος που κάνεις και δεν πετυχαίνουν τα φασολάκια είναι η επιλογή της τομάτας και η ποσότητα αυτής. Για να βγουν τα φασολάκια τέλεια η τομάτα πρέπει να είναι φρέσκια δηλαδή γευστική, ώριμη και κομμένη σε κυβάκια. Less is more όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι και, αυτό πάει σε όσους προσθέτουν υπερβολική ποσότητα τοματοπελτέ ή ζωμού ντομάτας στην κατσαρόλα με αποτέλεσμα το λαδερό μας να μοιάζει περισσότερο με χυμό τομάτας παρά πιάτο με φασολάκια. Η ψιλοκομμένη τομάτα προτείνεται γιατί είναι πιο πηχτή και αφενός βοηθά τη σάλτα να δέσει, αφετέρου δίνει καλύτερη γεύση στο τελικό αποτέλεσμα ενώ ο τοματοπελτές δίνει μια πιο έντονη γεύση.

Τέλος, το νερό είναι ακόμη ένα συστατικό το οποίο χρειάζεται προσοχή. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι πως προσθέτουν το νερό σε μεγάλες ποσότητες από την αρχή μέχρι να μαγειρευτεί το φαγητό. Το νερό πρέπει να το ρίχνουμε σιγά σιγά, μέχρι να το «πιει» και ποτέ περισσότερο γιατί το αποτέλεσμα θα είναι τα φασολάκια να κολυμπάνε στο νερό και το πιάτο μας να μην μοιάζει σε καμία περίπτωση λαδερό.