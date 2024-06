Σκωτία – Ελβετία: Μοιράστηκαν από έναν βαθμό οι δύο ομάδες

Χθες (19/6) η Σκωτία αντιμετώπισε την Ελβετία για τον 1ο όμιλο του Euro 2024 με τις δύο ομάδες να μοιράζουν από έναν βαθμό με το αποτέλεσμα να βγαίνει 1-1. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν για ένα ακόμη παιχνίδι για ένα εισιτήριο στους 16. Συγκεκριμένα, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την φαβορί Γερμανία στις 23/6 και η Σκωτία την ίδια μέρα την Ουγγαρία.

Germany through to the round of 16 🔢#EURO2024 pic.twitter.com/tNgBkM4Myv

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024