Απελευθέρωση ομήρων Γάζα: Ο διοικητής που θυσιάστηκε στη Γάζα για να φέρει πίσω τους 4

Ο μοναδικός Ισραηλινός στρατιώτης που σκοτώθηκε στην επιχείρηση για τη διάσωση τεσσάρων ομήρων στη Γάζα ήταν διοικητής της ελίτ αντιτρομοκρατικής μονάδας της χώρας. Η μονάδα του Arnon Zamora έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή επιστροφή των ομήρων Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andri Kozlov και Shlomi Ziv που κρατούνταν από τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου αιχμάλωτοι στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat.

Μετά τον ηρωικό θάνατό του η μονάδα Yamam που υπηρετούσε πήρε προς τιμή του το όνομά του.

«Πίσω από κάθε αποστολή διάσωσης, βρίσκονται Ισραηλινοί άνδρες και γυναίκες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Είμαστε συντετριμμένοι που ότι ο Arnon Zamora, διοικητής και της Yamam (αντιτρομοκρατική μονάδα της εθνικής αστυνομίας), τραυματίστηκε σοβαρά στην επιχείρηση διάσωσης των ομήρων σήμερα το πρωί και υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του στο Twitter.

Ο 36χρονος Zamora ζούσε στο χωριό Sde David, κοντά στην ισραηλινή πόλη Sderot – 15 μίλια από τα σύνορα με τη Γάζα. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Michal, δύο παιδιά και τους γονείς του Reuven και Ruthi, ανέφερε η Haaretz.

Πώς τον αποχαιρέτησε η γυναίκα του

Η Michal, η σύζυγος του εκλιπόντος στρατιώτη των IDF Arnon Zamora, αποχαιρετά τον σύζυγό της σε μια συγκινητική ανάρτηση:«Πολύ πριν γίνει μαχητής και ήρωας, ήταν ένας γλυκός και γοητευτικός άνθρωπος. Ένας καταπληκτικός σύντροφος, ένας τέλειος πατέρας. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε και αγαπήθηκε. Έτσι θα τον θυμόμαστε εμείς και θα χαίρομαι κι εγώ».

Ο Zamora πολέμησε στις 7 Οκτωβρίου στη μάχη του Yad Mordechai, σταματώντας την προέλαση δεκάδων τρομοκρατών της Χαμάς που προσπαθούσαν να διεισδύσουν στη χώρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Χαιρετίζω τον αρχιεπιθεωρητή Arnon Zamora, διοικητή της επίλεκτης μονάδας Yamam, ο οποίος έπεσε ενώ ηγείτο μιας τολμηρής επιχείρησης για τη διάσωση 4 ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα. Έζησε και έπεσε ως ήρωας», ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ σε δήλωσή του στο Twitter.

Η αδελφή του Shlomi Ziv, ευχαρίστησε την οικογένεια του πεσόντος ήρωα για τη θυσία που έκανε για να σώσει τον αδελφό της. «Λυπούμαστε πολύ για την απώλειά σας και θέλουμε απλώς να σας ευχαριστήσουμε», είπε η γυναίκα.

