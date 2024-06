Πιστολέρο Καλιφόρνια: Μανιακός πιστολέρο άνοιξε πυρ στα τυφλά

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν μανιακό, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον τυχαίων αυτοκινήτων σε πολυσύχναστο δρόμο στη νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 39χρονος Χούλιο Ρόνταρτ άρχισε να πυροβολεί αυτοκίνητα με ημιαυτόματο όπλο στην κομητεία Ρίβερσαϊντ. Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα. Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο ένοπλος περπατά στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων και πυροβολεί κατά διερχόμενων οχημάτων αδειάζοντας έναν γεμιστήρα. Στη συνέχεια ξαναγέμισε και συνέχισε να πυροβολεί, σκοτώνοντας τον 43χρονο Βίκτορ Χιούγκο Λίον, πατέρα τεσσάρων παιδιών. Ο άτυχος άνδρας εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά του. Ο δράστης τραυμάτισε και άλλον έναν άνδρα ενώ πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Το ABC 7 αναφέρει ότι ο δράστης πριν ξεκινήσει να ρίχνει στα τυφλά, είχε σταματήσει σε ένα κατάστημα για να αγοράσει ποτό, αλλά δεν είχε αρκετά χρήματα.

It was a random shooting spree that left a local father of four dead, and another driver injured. A suspect walking down a San Jacinto street calmly shooting at morning commuters. The new details about the suspect and his victims. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/MZBdPPSbZn pic.twitter.com/FsP0bzzobh

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 6, 2024