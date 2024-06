Τζανέτ Τσαρλς πέθανε: Έφυγε από τη ζωή η «σωσίας» της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Βρετανίδα ηθοποιός Ζανέτ Τσαρλς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Η ηθοποιός έγινε γνωστή για την εκπληκτική ομοιότητά της με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η οποία της χάρισε ρόλους στο Naked Gun και το Austin Powers. Η κόρη της ηθοποιού, Κάρολ Κριστόφι, ανακοίνωσε ότι η μητέρα της πέθανε στις 2 Ιουνίου σε οίκο ευγηρίας στο Έσεξ. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: «Η μαμά ήταν ένας πραγματικός χαρακτήρας και μια δύναμη της φύσης. Είχε μια καταπληκτική ζωή». Μιλώντας στον Guardian το 2022, η ηθοποιός μοιράστηκε το πώς έγινε «σωσίας» της βασίλισσας Ελισάβετ Β’: Όταν η καλλιτέχνης Τζέιν Θόρνχιλ υπέβαλε ένα πορτρέτο του Καρόλου στην καλοκαιρινή έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών το 1972, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ρωτήθηκε αν η βασίλισσα είχε δώσει συνεδρία. Είπαν ότι δεν το είχε κάνει.«Μετά από αυτό, το τηλέφωνό μου δε σταμάτησε να χτυπάει – μου έδιναν συνεντεύξεις για εφημερίδες, περιοδικά και ραδιόφωνο, και ένας ατζέντης είπε ότι η ομοιότητά μου με τη βασίλισσα θα μπορούσε να αποφέρει χρήματα», πρόσθεσε η Τσαρλς.

Πριν από αυτό και πριν αποκτήσει παιδιά, η Τσαρλς είχε εργαστεί ως au pair και δακτυλογράφος, αλλά «πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός». «Είχα συμμετάσχει σε ερασιτεχνικές παραγωγές, είχα κάνει μαθήματα ορθοφωνίας και πέρασα ακόμη και μια οντισιόν για τη Rada. Αλλά οι δίδακτρα ήταν πολύ ακριβές, συν το ότι η εμφάνισή μου μετρούσε εις βάρος μου – όποιον ρόλο κι αν αναλάμβανα, άκουγα σχόλια από το κοινό, και μερικές φορές ακόμη και γέλια», είπε. Στα επόμενα 50 χρόνια, η Τσαρλς «εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές, έκανε εγκαίνια σούπερ μάρκετ, βοήθησε ταχυδακτυλουργούς και γύρισε διαφημίσεις σε όλο τον κόσμο» – υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ σε μουσικά βίντεο, εμφανίστηκε στο Saturday Night Live, προσλήφθηκε για να μοιράζει δώρα στο πλευρό του Λιμπεράτσε και μάλιστα παρουσίασε έναν ασημένιο δίσκο στο συγκρότημα Queen.

Jeannette Charles (15 October 1927 – 2 June 2024) R.I.P – Jeannette was a British actress who often portrayed Queen Elizabeth II due to her resemblance to the monarch. pic.twitter.com/6bOZEfk7Sm

