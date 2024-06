Μπρίτνεϊ Σπίαρς νέα: Συναντήθηκε με τον πρώην σύντροφό της η τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συναντήθηκε ξανά με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζέισον Τράγουικ, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λας Βέγκας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Page Six. Το πρώην ζευγάρι, το οποίο έβγαινε από το 2009 έως το 2013 και κάποτε φημολογούνταν ότι είχε παντρευτεί κρυφά, βρέθηκε στο Resorts World με τον μεγαλύτερο αδελφό της τραγουδίστριας, Μπράιαν Σπίαρς. Ο Τράγουικ ζει αυτή τη στιγμή στο Λας Βέγκας, οπότε τα αδέλφια Σπίαρς «τον προσέγγισαν για να του πουν ότι θα είναι στην πόλη και θα ήθελαν πολύ να τα πούνε», ανέφερε το TMZ.

Μια πηγή δήλωσε στο Page Six ότι ο Τράγουικ και ο Μπράιαν είναι «ακόμα καλά μεταξύ τους και έχουν μείνει σε επαφή», αλλά ο ίδιος και η τραγουδίστρια «δεν είχαν μιλήσει πραγματικά» από τότε που ακύρωσαν τον αρραβώνα τους το 2011. Το ρεπορτάζ του TMZ τονίζει ότι η συνάντηση των πρώην ήταν «φιλική», αλλά δεν υπάρχει «τίποτα ρομαντικό μεταξύ τους αυτή τη στιγμή». Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Τράγουικ υπηρέτησε για λίγο ως ένας από τους κηδεμόνες της Σπίαρς μαζί με τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς.

Ο Τράγουικ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την κηδεμονία πέρυσι, λέγοντας ότι πίστευε ότι η ποπ-σταρ την «χρειαζόταν» για να προσφέρει δομή στην καθημερινή της ζωή. «Και δεν λέω μόνο σχετικά με οικονομικά θέματα. Εννοώ και για άλλους λόγους, για ψυχοθεραπεία και τέτοια πράγματα, ή για να την εμποδίσουμε να βλέπει ορισμένα άτομα που δεν ήταν καλό για εκείνη να βρίσκονται στη ζωή της», ανέφερε ο Τράγουικ στο «Kevco, The Company Podcast». Η Σπίαρς, από την πλευρά της, έγραψε στα απομνημονεύματά της του 2023, «The Woman in Me», ότι τα συναισθήματά της για τον Τράγουικ άλλαξαν τη στιγμή που έγινε κηδεμόνας της.

Britney Spears reunites with ex-fiancé — and former conservator — Jason Trawick in Las Vegas: report https://t.co/BEiCSQPC1a pic.twitter.com/v0633iYw0w

— Page Six (@PageSix) June 5, 2024