Κόστα Ρίκα δολοφονία: Άγριο έγκλημα για ένα ρολόι ύδρευσης

Τη στιγμή της δολοφονίας ενός 53χρονου από τον συνομήλικό γείτονά του μετά από καβγά που έστησαν για ένα κοινό ρολόι ύδρευσης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Κόστα Ρίκα. Δράστης του εγκλήματος ο Εντουάρντο Ραμίρεζ Ζαμόρα, ο οποίος δεν δίστασε να πυροβολήσει εννέα φορές από μικρή απόσταση τον γείτονά του Οτόνιελ Ορόσκο Μεντόζα. Όπως φαίνεται ο φονικός καβγάς ξεκίνησε με δύο γυναίκες να τσακώνονται για ένα κοινό ρολόι ύδρευσης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Κάποια στιγμή στο πλάνο εμφανίζεται ο Ζαμόρα, ο οποίος αν και αρχικά εμφανίζεται να προσπαθεί να απομακρύνει τη σύζυγό του, στη συνέχεια εμφανίζει ένα όπλο το οποίο οπλίζει πριν να το βάλει στη μέση του.

Η ένταση, όμως, γρήγορα κλιμακώθηκε με τον Μεντόζα να ρίχνει την πρώτη γροθιά στην οποία απάντησε ο Ζαμόρα με τους δύο άνδρες για λίγα δευτερόλεπτα να ανταλλάσσουν γροθιές πριν τελικά ο δεύτερος να βγάζει το όπλο και να πυροβολεί τον γείτονά του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, δε, ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί το θύμα του ακόμα και όταν αυτό έπεσε στο έδαφος. Σύμφωνα με γείτονες των δύο ζευγαριών, οι καβγάδες μεταξύ τους είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ο Μεντόζα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του γείτονά του, είχε μετακομίσει στην Κόστα Ρίκα από τη Νικαράγουα όπου είχε γεννηθεί με τον δράστη να τον κατηγορεί ακόμα και γι’ αυτό.

Gunman in Costa Rica fatally shot his neighbor after an argument over a shared water valve.

Eduardo Ramirez Zamora, the murderer, was awaiting trial for a prior gun assault on Orozco Mendoza. His lawyer stated they had faced off in court at least 6 times.pic.twitter.com/p57LQznVXX

