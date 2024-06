D Day Νορμανδία – Μπάιντεν: Νέα αμήχανη στιγμή για τον πρόεδρο

Τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο που δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να προσπαθεί να κάτσει σε καρέκλα που… δεν υπάρχει, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την D-Day.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, φαίνεται στο βίντεο δίπλα από τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Νορμανδία.

Για μια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να γέρνει προς το έδαφος σε μια προσπάθεια να κάτσει σε καρέκλα, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει θέση εκεί που βρίσκεται.

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, κυκλοφόρησε στα social και σχολιάστηκε. Αρκετοί έγραφαν ότι ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να κάτσει σε μια αόρατη καρέκλα.

Biden in France for D-Day, just tried to sit on an invisible chair. pic.twitter.com/HW3PrTk4sZ

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 6, 2024