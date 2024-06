Σ. Αραβία: Οι παικταράδες που κοιτάζει

Ο σχεδιασμός της Σαουδικής Αραβίας για την ενίσχυση των ομάδων του πρωταθλήματος (Saudi Pro League) πάει να γίνει εξαιρετικά εντυπωσιακός εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ που θέλει το βασίλειο στον Περσικό Κόλπο να ετοιμάζει συναντήσεις με πέντε κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Μετά από τους Ρονάλντο (Αλ Νάσρ), Μίτροβιτς (Αλ Χιλάλ), Καράσκο (Αλ Σαμπάμπ), Βαϊνάλντουμ (Αλ-Ετιφάκ) και Μπενζεμά (Αλ Ιτιχάντ) κ.α., οι Άραβες έχουν στην λίστα και άλλους πολλούς.

Συγκεκριμένα, ο Κέβιν Ντε Μπρούινε της Μάντσεστερ Σίτι, αποτελεί βασικός στόχος. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Βέλγος μέσω δηλώσεων που έκανε φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Τζέντα ή σε κάποια άλλη πόλη της Σαουδικής Αραβίας.

Έπειτα στο σχετικό δημοσίευμα του Ρούντι Γκαλέτι αναφέρονται τα εξής ονόματα για την μετακίνηση στην Σ. Αραβία: Ο Έντερσον ο τερματοφύλακας της Σίτι και ο Μπερνάρντο Σίλβα που τα τελευταία χρόνια κουβαλάει συνεχώς το ταμπελάκι “φευγάτος”. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον προαναφερθέντα ρεπόρτερ επίκεινται συναντήσεις και με τους εκπροσώπους των Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ και τον Λεονάρντο Παρέδες που αγωνίζεται με την Ρόμα και με άλλα γνωστά ονόματα να ακούγεται για μεταγραφή στην Αραβία.

The Saudi Pro League are preparing for another summer of spending. Who will be the biggest name to move? 🇸🇦 pic.twitter.com/vxR5VPdgC0

