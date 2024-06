Παναθηναϊκός: “Τώρα, καταλαβαίνω καλά. Καταλαβαίνω γιατί…”

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-84 από τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan Basket League και έχασε το πλεονέκτημα έδρας. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον προπονητή τους, Εργκίν Αταμάν.

Ο Αταμάν αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή 1’51” πριν το φινάλε και αποχώρησε, αφού πρώτα χειροκρότησε ειρωνικά τους διαιτητές. Στη συνέχεια, μάλιστα, ήταν έξαλλος με την διαιτησία. Σε έντονο ύφος στα αποδυτήρια, έλεγε πως καταλαβαίνει γιατί στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και ζήτησε να ισχύει το ίδιο και στα παιχνίδια του μπάσκετ.

“Τώρα, καταλαβαίνω καλά. Καταλαβαίνω γιατί στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια. Όλα είναι στημένα (fixed)”, ανέφερε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.

“Now I understand why there aren’t greek referees in the greek football” said coach Ataman.#paobc pic.twitter.com/ikUKkmyKii

