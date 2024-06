Ατύχημα στο μπέιζμπολ: Παίκτης χτυπά αντίπαλο στο κεφάλι με το μπαστούνι του

Ο αγώνας μπέιζμπολ του Triple-A ανάμεσα στους Buffalo Bisons και τους Mets στις Συρακούσες της Νέας Υόρκης ακυρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο catcher των Bisons, Payton Henry, βγήκε με καροτσάκι από τον αγωνιστικό χώρο.

Σε μια ανάρτηση στο Twitter, οι Bisons δήλωσαν ότι ο Henry ήταν «σε εγρήγορση και ανταποκρίθηκε κατάλληλα».

Ο τρίτος βασικός των Μετς, Πάμπλο Ρέγιες, χτύπησε με μια γρήγορη μπαλιά τον Χένρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του με το μπαστούνι.

Οι υπεύθυνοι των Μετς ανακοίνωσαν ότι το παιχνίδι ακυρώθηκε και επιβεβαίωσαν ότι ο Χένρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

After getting struck in the head by the bat on the backswing, Buffalo Bisons catcher Payton Henry left on a backboard in an ambulance. He is currently being evaluated in a Syracuse area hospital according to the team on X.

The game was called in the 7th inning #BlueJays #Mets pic.twitter.com/P6sk3bjoDe

— Mets Reb-ular Season (@SportsRebo) June 1, 2024